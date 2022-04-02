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Алексей Ганущенко пришел на смену Владимиру Шадрину

Сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев на общегородской планерке представил Алексея Викторовича Ганущенко в должности директора департамента городского хозяйства. Ранее он более 4-х лет работал главой администрации округа Майская горка.

 Дмитрий Морев охарактеризовал Алексея Ганущенко как сотрудника, который имеет большой опыт работы, знания и энергию, и пожелал успешной работы. Действительно, только в администрации округа Майская горка Алексей Викторович проработал 14 лет, и последние 4 года – главой округа. Алексею Ганущенко 42 года, он имеет строительное и управленческое образование.

 Ранее должность директора департамента горхозяйства занимал Владимир Шадрин. Сейчас он перешел на работу в агентство «Архангельскавтодор».

 

 

01 август 15:21 | : Политика

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