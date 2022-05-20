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В Архангельске проверили готовность пешеходных переходов к Дню знаний

В Архангельске провели мониторинг пешеходных переходов преддверии 1 сентября.

В ходе выезда рабочей группы по мониторингу безопасности пешеходных переходов, были проинспектированы места перехода проезжих частей вблизи социальных учреждений Архангельска.

В рабочую группу вошли представители профильных ведомств из администрации Архангельска, регионального Правительства, управление ГИБДД, а также активисты «Молодой Гвардии». Возглавил рабочую группу руководитель региональной общественной приёмной «Единой России», депутат Архангельского областного Собрания Сергей Эммануилов.

«Главная цель поездки заключается в мониторинге состояния пешеходных переходов возле социальных учреждений. Ведь именно вблизи школ и детских садов повышается вероятность возникновения ДТП с участием несовершеннолетних. Эта акция проводится, чтобы выяснить, в каком состоянии находятся пешеходные переходы, и принять меры для приведения их в нормативное состояние в преддверии начала учебного года», - подчеркнул Сергей Эммануилов.

За время рабочей поездки участники рабочей группы посетили такие округа, как: Исакогорско-Цигломенский, Варавино-Фактория, Майская Горка, Ломоносовский и Октябрьский.

Если в центральной части Архангельска большинство пешеходных переходов соответствуют всем нормам, то в отдалённых округах города участники рабочей поездки выявили ряд недостатков.

Так, возле детского сада №101 по адресу Зеньковича, 36, пешеходный переход попросту отсутствует. Мостовые возле дошкольного учреждения выходят прямиком на проезжую часть, а вдоль дороги не оборудованы тротуары. Поэтому, родителям с детьми приходится переходить дорогу в неположенном месте.

«Усложняет ситуацию ещё и тот нюанс, что возле дороги растут большие кусты, которые затрудняют обзор, и дети могут попросту не заметить приближающийся автомобиль. К тому же на проезжей части нет искусственной неровности и каких-либо знаков, предупреждающих водителей о возможности появления детей на дороге. Такой «переход» абсолютно небезопасен», - подчеркнул член рабочей группы, государственный инспектор отдела надзора управления ГИБДД по Архангельской области Александр Гапчич.

Аналогичная ситуация с отсутствием пешеходного перехода существует и возле школы №34 по адресу Клепача, 3. Ряд вопросов вызвал и пешеходный переход возле Архангельской школы Соловецких юнг, по адресу Галушина, 25, корп. 1. Визуально этот переход соответствует всем стандартам и нормам – на проезжей части нанесена разметка, а дорожные знаки обязывают водителей снизить скорость и пропустить пешеходов. Однако, само месторасположение перехода не соответствует современным стандартам.

Как пояснил Александр Гапчич, пешеходный переход не должен располагаться напротив выхода с территории учебного учреждения. Кроме того, на четырёх полосной дороге такие пешеходные переходы должны быть оборудованы светофорными объектами.

В качестве положительного примера обустройства пешеходного перехода, участники рабочей группы отметили переход возле Архангельской городской детской клинической поликлиники. Он полностью соответствует всем стандартам и нормам.

Все выявленные замечания, в результате мониторинга, будут оформлены в соответствующий акт, который будет направлен в профильные ведомства для устранения указанных недостатков. Те объекты, которые требуют привлечения большого объёма финансирования, будут включаться в планы работы на следующий год.

«Что касается отсутствия пешеходных переходов вблизи социальных учреждений, мы будем разрабатывать проект, согласовывать его с ГИБДД, и при выделении финансирования выставлять его на конкурс. В этом вопросе нам будет необходима поддержка депутатского корпуса», - отметила главный специалист отдела содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного движения департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска Наталья Касьянова.

 

19 август 08:00 | : Политика

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