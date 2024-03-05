Архангелогородец Норицын покидает стены администрации Котласа

Такое распоряжение подписал глава Котласа Денис Шевела в отношении начальника городского хозяйства – с ним расторгнут трудовой договор по инициативе работодателя.

Из инсайдерской (пока) информации известно, что Алексею Норицыну вменяется плохая уборка городских улиц, что он не оказался в силах исправить после многочисленных предупреждений прямого начальника.

Кроме того, чиновник устраивал на работу своих родственников в подконтрольные ему организации, что намекает на коррупционную составляющую.

Напомним, в мэрии Архангельске Норицын занимал должность заместителя директора департамента транспорта. Он же он в 2021 году был одним из основных претендентов на пост главы Котласа (тогда победила Светлана Дейнека).