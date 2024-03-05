Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородец Норицын покидает стены администрации Котласа

Такое распоряжение подписал глава Котласа Денис Шевела в отношении начальника городского хозяйства – с ним расторгнут трудовой договор по инициативе работодателя.

Из инсайдерской (пока) информации известно, что Алексею Норицыну вменяется плохая уборка городских улиц, что он не оказался в силах исправить после многочисленных предупреждений прямого начальника.

Кроме того, чиновник устраивал на работу своих родственников в подконтрольные ему организации, что намекает на коррупционную составляющую.

Напомним, в мэрии Архангельске Норицын занимал должность заместителя директора департамента транспорта. Он же он в 2021 году был одним из основных претендентов на пост главы Котласа (тогда победила Светлана Дейнека).

29 март 10:54 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Георгий Гудим-Левкович: «Мы не были на фронте, но рядом постояли»
Те, кто придут на смену. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (320)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20