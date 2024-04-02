Ледоколы придут на помощь жителям островов Архангельска

Об этом сообщил глава столицы Поморья Дмитрий Морев:

- Ледоколы начнут работу в помощь нашим буксирам сегодня в 18 часов. Сейчас они задействованы выше Архангельска на участках, где необходимо предотвратить подтопление населенных пунктов.



В Архангельск прибудут два ледокола – «Чаадаев» и «Евдокимов». Работу начнут с Маймаксы, затем один из них переместится для освобождения пути буксирам на других участках.



До конца сегодняшнего дня мы организуем доставку людей с островов Хабарка и Кего на аэролодках. Всего в нашем распоряжении их четыре: три агентства и одно Городского центра гражданской защиты. Лодки ходят не столько по расписанию, сколько по наполняемости. Места стоянок опубликованы в группе «Открытый Архангельск».



Если за ночь ледоколам удастся обеспечить проход буксирам, то они возобновят рейсы уже завтра. Тем не менее, жителям островов необходимо учитывать, что в существующих погодных условиях гарантировать бесперебойную работу судов не представляется возможным. Планируется, что ледоход подойдет к Архангельску 25 апреля.



Таковы основные итоги заседания оперативного штаба при региональном управлении МЧС России, которое только что завершилось. В нем кроме руководства администрации города приняли участие представители Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, Северного УГМС, Росморпорта, судоходных компаний. Следующий оперштаб – сегодня вечером.