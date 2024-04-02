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Дмитрий Морев предупредил о сложной ледовой обстановке

- Из-за сложной ледовой обстановки буксир не может доставить людей на Кего. В этом я убедился лично, вместе с экипажем судна. Совместно с МЧС мы организовали работу трех аэролодок. На Кего и с острова они отходят каждые 30 минут и берут на борт по 15 пассажиров. Место сбора в городе - речной вокзал. Оттуда организована доставка автобусами до аэросаней. Также автобус работает и на Кего, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 Как только освободятся от выполнения срочных противопаводковых задач ледоколы Росморпорта, их направят на помощь буксирам Кего - Архангельск. Просьба быть готовыми скорректировать свои планы, если первые утренние рейсы не смогут состояться. Телефон диспетчерской службы по буксирам (88182) 47-48-05.

 Также из-за подъема воды завтра не смогут работать буксиры на переправе МЛП - 14 л/з. В связи с этим выйдут два буксира на линию 22 л/з -23 л/з. На маршруте автобуса № 18 будут дополнительные рейсы с 5:40 с МЛП.

 Администрация города предупреждает: вся поступающая информация об изменениях в работе переправ будет оперативно размещаться в "Открытом Архангельске", следите за лентой.


22 апрель 07:58 | : Происшествия

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