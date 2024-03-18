Единороссы Поморья выслушивают жалобы граждан на услуги ЖКХ

Неделя обращений граждан в сфере ЖКХ проходит в Поморье.

Во всех местных отделениях Партии окружные, районные, городские и региональные депутаты, рабочие группы, чиновники, курирующие вопросы коммунальной сферы, проводят приёмы граждан.

Основными темами обращений являются ремонт и замена газового оборудования, уборка мусора после зимнего периода, фонарное освещение, выгул собак, продление маршрутов общественного транспорта.

- По всем вопросам северяне получают подробные консультации. Проблемы взяты партийцами на контроль. Сейчас у людей очевиден запрос на повышение качества оказываемых услуг, честное и ответственное отношение управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций к своей работе. Безусловно, мы прикладываем максимальное количество усилий, чтобы решать вопросы жителей нашего города и района. Партия и в дальнейшем будет организовывать такие тематические приёмы», - отметил Николай Бабиков, исполняющий обязанности секретаря Онежского местного отделения «Единой России».

Некачественные ремонты общего имущества и уборка лестничных клеток в многоквартирных домах, восстановление тротуаров на придомовых территориях – такие проблемы нередки в столице Поморья.

Например, к депутату гордумы Александру Кузнецову обратилась архангелогородка с просьбой о ремонте внутридворового проезда на Троицком проспекте, 81. Парламентарий пояснил, что для начала необходимо определить, как отмежевана придомовая территория.

- В настоящее время в городе реализуется программа по асфальтированию дворовых проездов. В случае если территория находится в общедомовой собственности, ремонтировать придётся за счёт собственников. Сделаю запрос в городскую администрацию по ремонту проезда внутри двора, проблему взял на контроль, - пояснил Александр Кузнецов, заместитель председателя комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии.

Региональный парламентарий Виктор Заря выслушал жителей аварийного дома по улице Гайдара, 21. Они обратились к депутату с вопросом переселения. Дом признали аварийным ещё в 2019 году, состояние жилища ветшает с каждым днём – печи в плачевном состоянии, зимой замерзают водопроводные трубы.

Виктор Заря рассказал жильцам, что в настоящее время реализуется программа переселения граждан из жилья, признанного аварийным до января 2017 года. Также заявителям рекомендовано обратиться в городскую администрацию с просьбой предоставить жилое помещение из маневренного фонда.

- Программа по переселению из аварийного жилья продолжает действовать. С сентября этого года начинается новый этап этой программы – все дома, которые были признаны аварийными с января 2017-го по 2024 год, будут расселяться. Последовательность та же самая – в порядке очереди. Нашей муниципальной власти нужно больше обращать внимания на маневренный фонд, необходимо закладывать средства в бюджет, чтобы проводить в нём ремонты. Были неоднократные обращения северян, что состояние маневренных построек непригодно для проживания. Есть люди, у которых нет возможности снимать жильё, пока они ждут своей очереди на переселение, - отметил региональный парламентарий.

Сегодня Виктор Заря отправится в рабочую поездку на проспект Троицкий, 186. К нему обратились северяне – вблизи их дома установлены контейнеры для сбора бытовых отходов. Жильцы посетовали, что запах помойки попадает в квартиры, и людям из-за этого невозможно находиться дома. Перенести контейнеры в другое место в связи с застройкой нельзя. Депутат будет помогать северянам по закону.

- По размещению контейнерных площадок считаю необходимым всем депутатам-партийцам в летний период провести мониторинг соответствия этих площадок нормативам СанПиН. Надо искать выход из ситуации. Брать во внимание чаяния наших граждан. Как председатель комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству буду обращаться к муниципальной власти об организации ревизии размещения контейнеров у жилых домов, - сказал Виктор Заря.