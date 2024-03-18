Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Единороссы Поморья выслушивают жалобы граждан на услуги ЖКХ

Неделя обращений граждан в сфере ЖКХ проходит в Поморье. 

Во всех местных отделениях Партии окружные, районные, городские и региональные депутаты, рабочие группы, чиновники, курирующие вопросы коммунальной сферы, проводят приёмы граждан. 

Основными темами обращений являются ремонт и замена газового оборудования, уборка мусора после зимнего периода, фонарное освещение, выгул собак, продление маршрутов общественного транспорта. 

- По всем вопросам северяне получают подробные консультации. Проблемы взяты партийцами на контроль.  Сейчас у людей очевиден запрос на повышение качества оказываемых услуг, честное и ответственное отношение управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций к своей работе. Безусловно, мы прикладываем максимальное количество усилий, чтобы решать вопросы жителей нашего города и района. Партия и в дальнейшем будет организовывать такие тематические приёмы», - отметил Николай Бабиков, исполняющий обязанности секретаря Онежского местного отделения «Единой России».

Некачественные ремонты общего имущества и уборка лестничных клеток в многоквартирных домах, восстановление тротуаров на придомовых территориях – такие проблемы нередки в столице Поморья. 

Например, к депутату гордумы Александру Кузнецову обратилась архангелогородка с просьбой о ремонте внутридворового проезда на Троицком проспекте, 81. Парламентарий пояснил, что для начала необходимо определить, как отмежевана придомовая территория. 

- В настоящее время в городе реализуется программа по асфальтированию дворовых проездов. В случае если территория находится в общедомовой собственности, ремонтировать придётся за счёт собственников. Сделаю запрос в городскую администрацию по ремонту проезда внутри двора, проблему взял на контроль, - пояснил Александр Кузнецов, заместитель председателя комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии.

Региональный парламентарий Виктор Заря выслушал жителей аварийного дома по улице Гайдара, 21. Они обратились к депутату с вопросом переселения. Дом признали аварийным ещё в 2019 году, состояние жилища ветшает с каждым днём – печи в плачевном состоянии, зимой замерзают водопроводные трубы. 

 Виктор Заря рассказал жильцам, что в настоящее время реализуется программа переселения граждан из жилья, признанного аварийным до января 2017 года. Также заявителям рекомендовано обратиться в городскую администрацию с просьбой предоставить жилое помещение из маневренного фонда. 

 - Программа по переселению из аварийного жилья продолжает действовать. С сентября этого года начинается новый этап этой программы – все дома, которые были признаны аварийными с января 2017-го по 2024 год, будут расселяться. Последовательность та же самая – в порядке очереди. Нашей муниципальной власти нужно больше обращать внимания на маневренный фонд, необходимо закладывать средства в бюджет, чтобы проводить в нём ремонты. Были неоднократные обращения северян, что состояние маневренных построек непригодно для проживания. Есть люди, у которых нет возможности снимать жильё, пока они ждут своей очереди на переселение, - отметил региональный парламентарий.

 Сегодня Виктор Заря отправится в рабочую поездку на проспект Троицкий, 186. К нему обратились северяне – вблизи их дома установлены контейнеры для сбора бытовых отходов. Жильцы  посетовали, что запах помойки попадает в квартиры, и людям из-за этого невозможно находиться дома. Перенести контейнеры в другое место в связи с застройкой нельзя. Депутат будет помогать северянам по закону. 

 - По размещению контейнерных площадок считаю необходимым всем депутатам-партийцам в летний период провести мониторинг соответствия этих площадок нормативам СанПиН. Надо искать выход из ситуации. Брать во внимание чаяния наших граждан. Как председатель комитета  по жилищной политике и коммунальному хозяйству буду обращаться к муниципальной власти об организации ревизии размещения контейнеров у жилых домов, - сказал Виктор Заря.

 

19 апрель 14:19 | : Политика / Экономика

Главные новости


Как Никита Хрущев поднимал Архангельск из грязи
Песни без слов. Мистификации

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (240)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20