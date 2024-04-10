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"Единая Россия" готовит архангельских школьников к взрослой трудовой жизни

Сегодня в рамках совместного проекта Архангельского морского торгового порта, Центра опережающей профессиональной подготовки, а также при активной поддержке регионального отделения «Единой России» восьмиклассникам подшефной 59-й школы показали, как будут выглядеть их рабочие будни.

Мальчишкам и девчонкам понравилось. Экскурсия в Северный техникум транспорта и технологий была воспринята школьниками на «ура». Бессменный экскурсовод профессионального ориентирования Илья Ляпунов также рассказал подопечным о партийных проектах, которые «Единая Россия» реализует на благо будущих специалистов – «Мир возможностей» и «Моя карьера с «Единой Россией».

В техникуме подростки узнали все тонкости работы слесаря-механика, мастера кузовных работ, столяра, плотника и сварщика. Они не только охотно вникали в теорию, но и с интересом наблюдали, как трудятся профессиональные рабочие. Особенно понравились школьникам машины.

«Много ребят и девушек, окончивших 9 классов 59-й школы, уже выбрали для дальнейшей учёбы техникум транспорта и технологий. В образовательном учреждении заинтересованы, чтобы нынешние восьмиклассники не гнушались рабочих специальностей, которые сегодня очень востребованы на сайтах вакансий. Мы желаем, чтобы подростки серьёзно относились к жизни и к выбору профессии. Работать можно у нас в порту, на предприятиях ЛПК, в автомобильных мастерских, да где угодно – Поморье большое. Квалифицированный сварщик сегодня зарабатывает больше «белых воротничков», - отметил Илья Ляпунов, начальник железнодорожной группы порта, член «Единой России».

По окончании мероприятия школьники захотели снова посетить Северный техникум и попросили существенно увеличить время экскурсий. Часа им не хватило, чтобы интерес и любопытство полностью были удовлетворены. Старшие наставники пообещали подопечным учесть их пожелания и вновь пригласить в стены техникума. Неудивительно было услышать от ребят и девчонок: «Карьера – не за горами!»

Организаторы профориентационного мероприятия благодарят региональное отделение «Единой России» за выделенный автобус для школьников, а также за блокноты и ручки, которые пригодились в ходе лекции.

Отметим, проект «Моя карьера с «Единой Россией» как часть большого направления народной программы Партии, посвященного труду, нацелена создать условия, при которых каждый человек может лучшим образом реализовать свои знания, таланты и способности.

 

10 апрель 17:47 | : Политика

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