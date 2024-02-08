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Архангельских школьников зазывают в моряки и докеры

Архангельский морской торговый порт открыл ворота для школьников.

Экскурсию на терминале «Экономия» для восьмиклассников 11-й школы провёл начальник железнодорожной группы порта Илья Ляпунов. Ребята ознакомились с возможностями такой большой и стратегически важной для региона организации – порта, узнали тонкости рабочих специальностей, посмотрели, как функционирует погрузочно-разгрузочная техника. Особое внимание школьников обратили на тонкости профессии «докера-механизатора», показали, как работают ричстакеры (погрузчики для контейнеров).

- Мы увидели просто огромную технику! Интересно было узнать, как работает логистика – нам об этом подробно рассказал Илья Сергеевич. Мы поняли, что Архангельский порт – это её важная составляющая, - поделились восторгом ребята.

Учитель Юлия Павловна поинтересовалась у своих подопечных, поняли они, зачем приходили сюда? Класс дружно ответил: «Да!» и пояснил, что, возможно, кто-то из сегодняшних мальчишек обязательно будет здесь работать.

- Нам очень понравился порт «Экономия»! Мы узнали, кто такой докер-механизатор, увидели множество всяких погрузчиков очень близко, крановщиков этих больших машин тоже посмотрели. Нам показали, как идёт погрузка и разгрузка, ответили на наши вопросы. Спасибо большое за такую полезную экскурсию! – поблагодарили школьники.

Знакомить с профессией и показывать не только привлекательные её стороны, но и чётко обозначать, сколько времени и сил потребуется, чтобы освоиться на месте докера-механизатора, крайне важно. В задачи этого работника входит выполнение погрузки, выгрузки, перегрузки всех видов грузов на суда и другой подвижной состав с применением кранов, электропогрузчиков, лебёдок (тельферов), грузовых лифтов и других механизмов.

- Ребята проявили интерес к технике, которую раньше либо не видели совсем, либо наблюдали издалека. Один мальчик даже залез на погрузчик, чтобы самому почувствовать, как это работать докером. Пока мы ехали в автобусе, рассказал школьникам историю Архангельска, как город рос и становился воротами в Арктику. Мне приятно, что мальчишки увидели порт и поняли, что это такое. Посетили производство, посмотрели работников на причалах, технику, о которой не знали, что она вообще бывает. Уверен, что экскурсия запомнится, - сказал начальник Илья Ляпунов, сторонник Единой России.

Отметим, мероприятие для школьников было поддержано региональным отделением Партии, проводилось в рамках проекта Единой России «Мир возможностей». Увидев в реальности, как работает порт и его сотрудники, получив заряд эмоций, а также пусть и небольшие, но профессиональные знания, ребята заинтересовались профессиями предприятия и осознали, что только они ответственны за выбор будущей сферы своей деятельности. Выбрав работу по душе, они станут сопричастными к созданию своего будущего и будущего своей страны.

Организаторы экскурсии - Архангельский морской торговый порт и Центр опережающей профессиональной подготовки при непосредственном участии среднеобразовательной школы № 11. Напомним, развитие, подготовка детей к выбору будущих специальностей являются важным пунктом народной программы Единой России.


09 февраль 13:02 | : Экономика

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