Архангельский морской торговый порт расскажет школьникам как выбиться в люди

Шефство над учащимися 59-й школы столицы Поморья взяли специалисты терминала. Начальник железнодорожной группы порта Илья Ляпунов прочитал семиклассникам лекцию о востребованных профессиях и рассказал, как Партия помогает реализоваться в профессии каждому человеку в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией».

У многих семиклассников родители работают в Архангельском морском торговом порту. Всё многообразие специальностей, какие могут освоить юноши и девушки, пройдя профессиональную подготовку, а затем и получив хорошую работу, представил сегодня Илья Ляпунов, член партии «Единая Россия».

Он также сообщил школьникам, что в ближайшее время они придут в порт на экскурсию.

«Вы увидите, как работают ваши родители. Какой груз они поднимают, чтобы из порта отправились своевременно необходимые комплектующие и прочий инструментарий. Мы покажем, как приходят в порт суда и как с ними управляются опытные специалисты, готовые стать вашими наставниками на период входа в профессию. Реальностью становится необходимость цифровизации всех процессов, чем и занимается служба ИТ. Нам также нужны специалисты и в этой отрасли», - отметил лектор.

Проведённый для школьников опрос в начале встречи показал их искреннюю заинтересованность в освоении рабочих специальностей. Мы живём в интересное время: молодёжи есть, куда стремиться. Но для этого также необходимо быть не только социально и профессионально ориентированными, но и проявлять активность в политической жизни города, области, страны.

«Моя карьера с «Единой Россией» как часть большого направления народной программы Партии, посвященного труду, нацелена создать условия, при которых каждый человек может лучшим образом реализовать свои знания, таланты и способности.