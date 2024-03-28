Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский морской торговый порт расскажет школьникам как выбиться в люди

Шефство над учащимися 59-й школы столицы Поморья взяли специалисты терминала. Начальник железнодорожной группы порта Илья Ляпунов прочитал семиклассникам лекцию о востребованных профессиях и рассказал, как Партия помогает реализоваться в профессии каждому человеку в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией».

У многих семиклассников родители работают в Архангельском морском торговом порту. Всё многообразие специальностей, какие могут освоить юноши и девушки, пройдя профессиональную подготовку, а затем и получив хорошую работу, представил сегодня Илья Ляпунов, член партии «Единая Россия».

Он также сообщил школьникам, что в ближайшее время они придут в порт на экскурсию.

«Вы увидите, как работают ваши родители. Какой груз они поднимают, чтобы из порта отправились своевременно необходимые комплектующие и прочий инструментарий. Мы покажем, как приходят в порт суда и как с ними управляются опытные специалисты, готовые стать вашими наставниками на период входа в профессию. Реальностью становится необходимость цифровизации всех процессов, чем и занимается служба ИТ. Нам также нужны специалисты и в этой отрасли», - отметил лектор.

Проведённый для школьников опрос в начале встречи показал их искреннюю заинтересованность в освоении рабочих специальностей. Мы живём в интересное время: молодёжи есть, куда стремиться. Но для этого также необходимо быть не только социально и профессионально ориентированными, но и проявлять активность в политической жизни города, области, страны.

«Моя карьера с «Единой Россией» как часть большого направления народной программы Партии, посвященного труду, нацелена создать условия, при которых каждый человек может лучшим образом реализовать свои знания, таланты и способности.

28 март 14:38 | : Политика

Главные новости


Те, кто придут на смену. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Сельцо. История жизни

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (306)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20