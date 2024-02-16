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Дети из Архангельского центра "Лучик" узнали о жизни порта Экономия

Воспитанники Архангельского центра помощи детям «Лучик» пообщались со специалистами терминала «Экономия».

Ребятам рассказали, что Архангельский морской торговый порт – это большой и важный промышленный объект, где совершаются торговые операции, идёт транспортировка грузов по морскому пути, что здесь есть причал, множество складов, автомобильные и железные дороги – все эти службы в комплексе обеспечивают большой грузопоток.

Гости узнали тонкости профессий «теплоэнергетик» и «теплотехник». С этой целью для подопечных Лучика была подготовлена экскурсия по территории порта и обширная ознакомительная лекция в стенах предприятия.

Мальчишки поняли, чем занимается теплоэнергетик, какими знаниями и умениями он должен владеть, чтобы его не просто приняли на работу, а пригласили трудиться в порт «Экономия».

Оказывается, профессия сочетает в себе науку, технологии и заботу о будущем нашей планеты. А теплотехник, как супермен, знает, что нужно сделать, чтобы зимой в квартирах были горячая вода и отопление, он может преобразовать тепловую энергию в электрическую. Спрос на специалистов в этой области остается стабильным всегда.

- У нас настолько интересно работать, что оттока кадров практически нет. И устроиться в порт непросто. Нам нужны специалисты с соответствующим уровнем образования и практики. Просто прийти, сказав, что я поработал там-то, не получится. Мы смотрим документ об образовании даже на рядовые рабочие специальности, не говоря уже об остальных. Мы также ждём, что наши опытные сотрудники примут на обучение новый поток молодёжи. Свежий взгляд необходим. И мы должны быть уверены в своих новых сотрудниках. Нам важно, чтобы они грамотно выполняли свои обязанности, и были самостоятельными, чтобы не стоять над ними, а смело доверить сложный участок работы, - сказала Жанна Тонкая, главный специалист службы энергообеспечения порта.

Ребята также увидели, как работают информационные технологии на предприятии, где они используются, запомнили, какие есть профессии, связанные с ИТ-сферой: программисты, специалисты по кибербезопасности, дизайнеры, аналитики данных.

- Меня спрашивали об информационных технологиях, мы поиграли в игру на идентификацию по изображению – кто перед нами: дизайнер или программист. Ребята проявили большой интерес к профессии программиста. На предприятии на эти специальности постоянный спрос, поскольку идёт постепенный процесс оцифровывания производственных сервисов, - отметил Дмитрий Самохин, директор по ИТ порта, член партии «Единая Россия».

Сопровождал воспитанников Лучика и принимал активное участие в организации экскурсий и лекций начальник железнодорожной группы порта Илья Ляпунов – сторонник «Единой России».

Мероприятие для подопечных детского дома было поддержано региональным отделением Партии, проводилось в рамках партпроекта «Единой России» - «Мир возможностей».

Организаторы экскурсии - Архангельский морской торговый порт и Центр опережающей профессиональной подготовки.

Напомним, развитие, подготовка детей к выбору будущих специальностей являются важным пунктом народной программы «Единой России».


17 февраль 08:19 | : Политика

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