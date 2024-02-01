Александр Спиридонов знает, как поставить защиту от мошенников

Депутат Государственной Думы от Архангельской области Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия») рассказал, что в ближайших планах – запрет финансовых пирамид.

«Сейчас Партия продвигает ряд законопроектов, которые помогут обезопасить россиян от мошеннических действий. Мы работаем над тем, чтобы запретить финансовые пирамиды и продолжить борьбу с навязыванием потребителям платных финансовых услуг. Кроме того перед нами стоит большая задача – организовать работу по просвещению наших граждан в денежных вопросах. Например, с отделением Центробанка по Архангельской области у нас достигнута договорённость о совместном проведении занятий для школьников, студентов и старшего поколения по финансовой грамотности. Работы много, она своевременна и востребована», - подчеркнул федеральный парламентарий.

Отметим, объём денежных потерь граждан только за прошлый год составил более 15 миллионов рублей. «Единая Россия» добилась введения самоограничения на получение кредитов, банки обязаны возвращать средства клиентов, переведённые без их согласия, в течение 30 дней. Также партийцы поспособствовали решению ещё одной проблемы – платёжные системы наделили правом приостанавливать подозрительные переводы на 48 часов, плюс ужесточились требования к рекламе кредитных продуктов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказала слова благодарности фракции «Единая Россия» в Госдуме за новые инструменты борьбы с мошенниками.

«Сегодня у нас в приоритете борьба с дропами (незаконным обналичиванием через банковские карты – прим.). И борьба с кредитными схемами, когда граждане берут кредиты и отдают эти деньги мошенникам – в результате они не только теряют эти средства, но и остаются должны», - отметила Эльвира Набиуллина.