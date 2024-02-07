Александр Спиридонов: "Без суверенной и единой России глобальный мир невозможен"

Депутат Государственной Думы от Архангельской области Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия») высказался о послании Президента РФ.

В частности федеральный парламентарий подчеркнул, что послание - это взгляд в будущее нашей страны. В нём рассматривались задачи не только на ближайшее будущее, но и ставились стратегические задачи перед Федеральным Собранием и перед правительством РФ, которые, в свою очередь, должны будут в ближайшей перспективе обеспечить мощный рывок в развитии государства.

Без суверенной и единой России никакой глобальный мир сегодня невозможен. Поэтому особое внимание Президент уделил оборонному комплексу нашей страны, который выполнил все поставленные главой государства задачи. Были созданы уникальные виды вооружений - это ракета морского базирования «Циркон», гиперзвуковая ракета авиационного базирования «Кинжал» - сегодня они применяются по особо важным целям в ходе специальной военной операции. Поставлен на боевое дежурство первый комплекс «Армата», проводятся испытания уникальной ракеты «Буревестник».

Президент отметил важность народосбережения и сохранения нашей российской нации, в том числе через русский язык и русскую культуру. Также он заострил внимание на ценности семьи - обеспечение рода, воспитание подрастающего поколения, ориентир на общепризнанные человеческие ценности. Для поддержки региональных семейных программ из федерального бюджета будет выделено 75 миллиардов рублей. Президент сказал, что за рождение детей будет введён ежегодный налоговый вычет - за первого 1400 рублей, за второго 2800 рублей и за третьего 6000 рублей.

Президент обратил внимание на проблему низких доходов населения. Если в 2000-е за чертой бедности было 42 миллиона россиян, сегодня их 13,5 миллионов, но, тем не менее, глава государства отметил, что правительство РФ должно принять реальные меры по повышению доходов россиян.

«Единая Россия» как мощная политическая сила будет обеспечивать разработку законодательства и принятия в федеральном бюджете необходимых средств на реализацию всех поручений Президента. Партия понимает важность поддержки людей, семей, развития экономики и промышленности страны, развития обороноспособности России. Всё это отразится и в народной программе Партии, - сказал Александр Спиридонов.