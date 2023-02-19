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Волонтеры доставили архангельским солдатам в ЛНР гуманитарный груз

Гуманитарная миссия из Архангельска, организованная Губернаторским Центром «Вместе мы сильнее!» побывала в районе боевых действий, где сражаются мобилизованные из нашей области, передав им необходимые вещи, и доставила гуманитарный груз в один из передовых госпиталей Лисичанске.

 По разбитым тяжелой военной техникой грунтовым дорогам Луганщины, по понтонной переправе у взорванного моста через Северский Донец гуманитарная миссия из Поморья едет в район боевых действий, где несут службу ребята их Архангельской области. 

 Путь наш лежит через Северодонецк. Его освободили еще в июне прошлого года, но варварские обстрелы вооруженных сил Украины нанесли городу масштабный ущерб. Одно из красивейших зданий Северодонецка – Ледовый дворец – полностью разрушено. И теперь никто не сможет сказать, когда жители города смогут покататься на коньках.

 Из Северодонецка через ряд разрушенных войной поселков архангельские волонтеры отправились в сторону города Кременная. Контрольно-пропускные посты расположены все чаще, колонны военной техники обгоняют наш небольшой гуманитарный конвой. Останавливаться сопровождающие не рекомендуют. Это уже зона досягаемости ракетно-артиллерийских ударов. 

 Именно здесь на рубежа Сватово – Кременная российские войска остановили наступление вооруженных сил Украины на Луганск. Сейчас здесь несут службу бойцы из Архангельска. На границе зоны боевых действий связываемся с нашими бойцами и разгружаем гуманитарный груз. Руководитель Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее!» Максим Арбузов передает его командиру одного из подразделений, которое дислоцировано в этом районе, и укомплектовано бойцами из Архангельской области.

 - Хорошие толковые ребята, боевые. Рвутся в бой, - говорит командир взвода с позывным «Зяблик».

 - А обстановка как здесь, напряженная?

 - Напряженная, прямо здесь где мы находимся, обстреливают часто. Последний раз – на 1 мая. Но боевой дух высокий. Питание достаточно, помывка организована, баня у нас есть. Делаем для ребят все что возможно. И с вашей помощью тоже, спасибо вам большое за помощь, за то, что не забываете нас.

 Наши бойцы честно исполняют свой долг. В сражающихся в районе Кременной частях служат настоящие мужчины, как из столицы Поморья, так и из районов области. Разгрузившись в Кременной наши волонтеры быстро едут в Лисичанск. Здесь в одном из передовых госпиталей они передают гуманитарный груз для раненых бойцов.

 - Это конечно очень большая поддержка. Каждый вклад он бесценен – в наше общее дело, в нашу победу, - благодарит архангелогородцев майор медицинской службы, начальник отдела медицинского снабжения передового госпиталя Вооруженных Сил РФ с позывным «Колибри».

 А сам Лисичанск уже возвращается мирная жизнь. Мать и дочь Ирина и Екатерина Малинины уезжали в деревню к родственникам. Обстрелы здесь были очень сильные. Сейчас - стало поспокойнее.

 - Слава Богу на прилеты пока не нарывались. Да пока тихо.

- А почему не уехали?

- Мы были здесь пока Лисичанск не освободили, а потом поехали до бабушки в деревню. Ну и ездим туда-сюда, потому, что квартира сгорела и в принципе жить пока негде.

- Надеетесь, что все хорошо будет с Россией?

- Надеемся! Если бы не надеялись, нас бы тут не было.

 Несмотря на все сложности, наши новые субъекты Российской Федерации работают, живут, развиваются и залечивают раны, нанесенные ВСУ.

 - Эта поездка позволила всем нам еще раз лично убедиться, что люди Донбасса сделали свой выбор. За Россию, За Победу, - отметил руководитель Губернаторского Центра «Вместе  мы сильнее!» Максим Арбузов. 


03 май 08:00 | : Политика

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