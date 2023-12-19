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Пожилые архангелогородцы обеспечены льготами на проезд

В бюджете столицы Поморья на этот год предусмотрено 93 миллиона рублей на льготу по бесплатным поездкам на общественном транспорте для архангелогородцев 70 лет и старше.

 С 1 апреля прошлого года оператором системы учета и оплаты проезда стало областное учреждение «Архтелецентр». Оно выдает льготные транспортные карты нового образца «Поморье».

 Всего в Архангельске 27 тысяч активных пользователей льготных карт 70+. За период с 1 апреля по 31 декабря 2023 года они совершили более 2 миллионов поездок.

 Большинство пассажиров продолжают использовать ранее полученную транспортную карту «Льготная». В прошлом году «Архтелецентр» выдал почти 3 тысячи новых карт «Поморье» и заменил полторы тысячи карт по утратам.

Градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

- В 2022 году мы предоставили возможность горожанам старше 70 лет совершать бесплатные поездки не только на автобусах, но и на речных судах. Эта льгота сохранится и в текущем году. 

15 январь 12:31 | : Политика / Экономика

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