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Уплыть из Архангельска летом? Легко!

Как и приплыть. Администрация столицы Поморья заключила контракт с Архречпортом на обслуживание пассажиров водным транспортом.

 Чтобы обеспечить возможность проезда на острова речным транспортом, из бюджета выделено более 35 млн. рублей.

 Как и в предыдущие годы, будут действовать 4 муниципальных маршрута:

Архангельск – Кегостров – 3,9 км;
МЛП – л/з №14 – Соломбала – 5,25 км;
МЛП – л/з №14 – 0,6 км;
л/з №22 – л/з №23 – 0,98 км.

- Второй год подряд архангелогородцы старше 70 лет смогут воспользоваться транспортной льготой не только в автобусах, но и на теплоходах. Сохраняется и договоренность, что бесплатные поездки будут доступны не только на четырех муниципальных маршрутах. При проезде на межмуниципальных линиях на участках Соломбала - Хабарка, Реушеньга - Экономия, 29 лесозавод – Экономия льгота также будет действовать, - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.

В настоящее время из бюджета оплачивается 60 бесплатных поездок в квартал на общественном транспорте для жителей Архангельска от 70 лет. Этими поездками можно воспользоваться и на автобусах, и на речных судах.

 Обладатели транспортной карты «Льготная» могут продолжить пользоваться ей. Те же, кто впервые получает льготу или утратил карту, получат новый вид транспортной карты – «Поморье».

12 апрель 13:30 | : Экономика

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