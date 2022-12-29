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Архангельским инвалидам не светит бесплатный проезд в городском транспорте

Вчера по региональным СМИ и соцсетям разошлась информация от главы Архангельска Дмитрия Морева о сохранении бесплатного проезда в городском транспорте для категории граждан 70+.

Цитата:

- С началом навигации пассажиры теплоходов смогут оценить комфорт нового здания речного вокзала на набережной, а с 1 февраля - новых автобусов на муниципальных маршрутах. Бюджет Архангельска был утвержден в декабре прошлого года: задачу государства сохранить меры соцподдержки в условиях санкций мы выполняем.

Отмечено, что в бюджете города на 2023 год предусмотрено 84,7 млн. рублей на льготу по бесплатным поездкам на общественном транспорте для архангелогородцев 70 лет и старше.

И ни слова про льготы для инвалидов I-II групп, в том числе, для инвалидов-колясочников, для которых передвижение по городу не менее проблематично, чем для людей самого пожилого возраста.

Вопрос «почему» был задан в группе «Открытый Архангельск» (официальный паблик городской администрации). Ответ приводим полностью:

- Социальная поддержка инвалидов находится в компетенции субъекта РФ. Субвенции из областного бюджета на организацию бесплатного проезда инвалидам не предоставляются. В городском бюджете средства на данные цели не предусмотрены.

Напомним, что один из критериев выбора подрядчика для городских перевозок (ООО «Рико») была доступность их низкопольного автобусного парка для категории пассажиров с инвалидностью.

Архангельск продолжает оставаться для маломобильных граждан «территорией недоступности».

(фото с https://bathet.livejournal.com/1082690.html?view=comments) 

24 январь 13:54 | : Горячая тема / Скандалы

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