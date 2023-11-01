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Дмитрий Морев: Военные моряки оказали дань уважения городу воинской славы

Сегодня корабелы Северодвинска сделали огромный подарок к предстоящему юбилею нашего города! Из эллинга выведен атомный подводный крейсер с гордым именем «Архангельск»!

 Это самая современная субмарина, которую ждут военные моряки: она будет служить обеспечению обороноспособности нашей страны.

Своими впечатлениями поделился действующий градоначальник Архангельска Дмитрий Морев, присутствовавший на спуске:

 - Я считаю, что название «Архангельск» - это дань уважения к истории нашего города и его роли в развитии военно-морского флота.

 В следующем году, когда Архангельск отметит 440-летие, состоится подъем флага на крейсере и его заступление на боевое дежурство в составе Северного флота ВМФ России.

 Благодарю предприятие «Севмаш» за приглашение на церемонию и возможность от имени архангелогородцев выразить пожелания успешно пройти ходовые испытания и встать в строй морской защиты России!

29 ноябрь 16:29 | : Политика

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