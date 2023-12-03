В праздники Архангельск остается под контролем коммунальных служб

Об этом сообщил градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев:

- К новогодним каникулам мы готовимся не только в части праздничной программы. Департаменты администрации города и округа уже предоставили списки дежурных, а ТГК-2, РВК-Архангельск и энергетики сформировали аварийные бригады и запас материалов на случай срочного ремонта.



МДУ будет работать на каникулах ежедневно и круглосуточно, включая 31 декабря и 1 января. На уборку общественных территорий в праздничные дни выйдут сотрудники муниципального предприятия «Городское благоустройство» и учреждения «Чистый город», а также дворники в округах.



Установлено дежурство спасателей и подготовлен автобус, который мы задействуем для перевозки и обогрева людей в нештатных ситуациях.

Круглосуточно будет принимать и обрабатывать обращения Единая дежурно-диспетчерская служба города: (88182) 420-112.

