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В праздники Архангельск остается под контролем коммунальных служб

Об этом сообщил градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев:

- К новогодним каникулам мы готовимся не только в части праздничной программы. Департаменты администрации города и округа уже предоставили списки дежурных, а ТГК-2, РВК-Архангельск и энергетики сформировали аварийные бригады и запас материалов на случай срочного ремонта.

 МДУ будет работать на каникулах ежедневно и круглосуточно, включая 31 декабря и 1 января. На уборку общественных территорий в праздничные дни выйдут сотрудники муниципального предприятия «Городское благоустройство» и учреждения «Чистый город», а также дворники в округах.

 Установлено дежурство спасателей и подготовлен автобус, который мы задействуем для перевозки и обогрева людей в нештатных ситуациях.
 Круглосуточно будет принимать и обрабатывать обращения Единая дежурно-диспетчерская служба города: (88182) 420-112.
 

 

29 декабрь 10:36 | : Политика

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