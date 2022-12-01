Архангелогородцам рассказали, куда жаловаться в Новый год на коммунальные службы

Сделал это лично глава городской администрации Дмитрий Морев:
- Вода, тепло и свет должны быть на Новый год в каждом доме Архангельска – такую задачу я поставил перед ресурсниками на общегородской планерке. Все плановые ремонты необходимо организовать так, чтобы 31 декабря и 1 января ни у кого не было проблем. И на протяжении всех праздников предусмотреть только экстренные работы.
Департаменты администрации города и округа уже предоставили списки дежурных, а ТГК-2, РВК-Архангельск и энергетики сформировали аварийные бригады и запас материалов на случай срочного ремонта.
МДУ будет работать на каникулах ежедневно и круглосуточно, включая 31 декабря и 1 января. На уборку общественных территорий в праздничные дни выйдут сотрудники МУП «Городское благоустройство», а также дворники в округах.
Круглосуточно будет принимать информацию Единая дежурно-диспетчерская служба города: (88182) 420-112.