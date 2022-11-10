Как архангельские единороссы ветеранов поздравляли

По традиции, в преддверии Новогодних праздников члены и сторонники «Единой России» поздравляют ветеранов с праздниками.
Так, к поздравлениям присоединился региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Ковалёв. Он навестил ветерана Великой Отечественной войны, участника Северных конвоев Будиева Юрия Александровича.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков продолжил череду предновогодних мероприятий. Накануне нового года депутат навестил своего доброго друга - ветерана Великой Отечественной войны Георгия Андреевича Сырорыбова.
«Каждый раз, приезжая в гости, получаю огромный заряд позитивного настроения и оптимизма. За традиционной чашкой чая поговорили и о днях минувших, и о событиях дня сегодняшнего, за которыми Георгий Андреевич следит внимательно и, безусловно, со знанием дела. От всей души желаю ветерану крепкого здоровья еще на много лет вперед и очень надеюсь погулять на 100-летнем юбилее», - пожелал Иван Новиков.
Исполняющий полномочия секретаря Мезенского местного отделения Михаил Жидких и глава Мезенского округа Валерий Авдеев выехали в г.Северодвинск, чтобы поздравить Попову Розу Александровну, жителя п.Каменка Мезенского округа.
За праздничным столом Роза Александровна рассказала гостям о своём жизненном пути, как совсем маленькой начала трудиться. Партийцы пожелали ветерану крепкого здоровья, благополучия и поздравили с наступившими праздниками.
Депутат Архангельского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной Сергей Эммануилов совместно с активистами «Единой России» навестил Шубину Анну Ивановну и Шумилову Луизу Антоновну - участниц Великой Отечественной войны. К ним в гости пришёл Дед Мороз со сладкими подарками к новогоднему столу.
Ветеранов Северного округа поздравили депутаты Архангельской городской Думы фракции «Единая Россия» Ольга Синицкая и Иван Воронцов совместно с председателем общественного Совета Северного округа Валентиной Поповой. Они навестили Виталия Васильевича Рогатых и Александра Борисовича Кононова.
Ветераны были очень рады визиту гостей. Несмотря на свой почтенный возраст, они выглядят достаточно бодро и с позитивом рассказывают о своей жизни. Каждому ветерану помимо слов поздравлений передали подарочные наборы к столу.
На сегодняшний день в Вилегодском районе остался только один Ветеран Великой отечественной войны, который не понаслышке знает о тех страшных событиях - Осмоловский Владимир Николаевич.
С наступающими праздниками ветерана поздравили исполнительный секретарь Вилегодского местного отделения партии и члены местного политического совета.
Ветеранов Няндомского района поздравили члены первичного отделения 593 Ольга Дурыгина, Светлана Жилинская и Никита Дурыгин поздравили ветеранов, проживающих в дер. Воезеро и дер. Мехреньга. Члены партии Ольга Лопатина и Татьяна Губинская поздравили ветеранов, проживающих в деревне Канакша. К каждому ветерану в гости пришёл Дед Мороз и вручил сладкие подарки.
Глава Пинежского района, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Чечулин навестил участника Великой Отечественной войны Михаила Яковлевича Тюряпина.
«Михаил Яковлевич угостил нас чаем со смородиновым вареньем и показал свои фотографии военного и послевоенного времени. Желаем нашему ветерану крепчайшего здоровья и бодрости, много лет жизни в окружении родных и близких людей», - сказал Александр Чечулин.