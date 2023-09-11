В Архангельске внедряются интеллектуальные транспортные системы

Презентацию прорывного проекта провел градоначальник поморской столицы Дмитрий Морев:

- Нацпроект БКД в Архангельске – это не только ремонт дорог. С 2020 года в нашем городе внедряются интеллектуальные транспортные системы. Работаем над этим совместно с правительством региона.



За три года на десяти наиболее загруженных перекрестках столицы Поморья оборудована система из 250 камер. По изображениям она распознает марку, модель, цвет автомобиля, его регистрационный знак, направление движения. Современное программное обеспечение способно определять заглохшие автомобили, фиксировать ДТП и направлять эти данные в оперативные службы.



Умные светофоры анализируют загруженность направлений на перекрестке и самостоятельно регулируют продолжительность горения зеленого сигнала для каждого из них. Это одна из мер борьбы с пробками на дорогах: важно для водителей личного транспорта и соблюдения графика движения автобусов. На сегодняшний день 29 светофорных объектов управляют транспортными потоками с помощью искусственного интеллекта.



В этом году в областном центре мы также построили 14 новых светофорных объектов, в основном у образовательных учреждений. Сейчас занимаемся формированием бюджета на следующий год, в том числе, предусматриваем мероприятия по безопасности на дорогах.