Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске внедряются интеллектуальные транспортные системы

Презентацию прорывного проекта провел градоначальник поморской столицы Дмитрий Морев:

- Нацпроект БКД в Архангельске – это не только ремонт дорог. С 2020 года в нашем городе внедряются интеллектуальные транспортные системы. Работаем над этим совместно с правительством региона.

 За три года на десяти наиболее загруженных перекрестках столицы Поморья оборудована система из 250 камер. По изображениям она распознает марку, модель, цвет автомобиля, его регистрационный знак, направление движения. Современное программное обеспечение способно определять заглохшие автомобили, фиксировать ДТП и направлять эти данные в оперативные службы.

 Умные светофоры анализируют загруженность направлений на перекрестке и самостоятельно регулируют продолжительность горения зеленого сигнала для каждого из них. Это одна из мер борьбы с пробками на дорогах: важно для водителей личного транспорта и соблюдения графика движения автобусов. На сегодняшний день 29 светофорных объектов управляют транспортными потоками с помощью искусственного интеллекта.

 В этом году в областном центре мы также построили 14 новых светофорных объектов, в основном у образовательных учреждений. Сейчас занимаемся формированием бюджета на следующий год, в том числе, предусматриваем мероприятия по безопасности на дорогах.

12 октябрь 16:07 | : Экономика

Главные новости


Кехта. По реке истории
Со свежими силами. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (129)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20