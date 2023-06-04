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В Архангельске начинается настоящий праздник детской литературы

На фестивале «Белый июнь. Дети» с 23 по 25 июня в Петровском парке Архангельска будет работать большая книжная ярмарка. На ней 50 издательств со всей России представят книжные новинки. Среди участников ярмарки — известные детские издательства «Абрикобукс», «Вверх тормашками», «Добрый великан», «Молодая мама», «Самокат» и другие.

 Детская писательница Ольга Малышкина представит в Архангельске серию для любознательных детей и взрослых «Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени» о жизни петербургского кота Брыся и его друзей на фоне реальных исторических событий. Книги выходят в издательстве «БРЫСЬ & Co» и пользуются популярностью у юных читателей. На «Белом июне» их можно будет подписать у автора прямо на ярмарке.

 Издательство «КомпасГид» представит на фестивале «Белый июнь. Дети» книги для думающих детей и подростков, в числе которых — книги Анны Зеньковой и Елены Бороды, творческие встречи с которыми пройдут в Архангельске. «КомпасГид» издает литературу, которая говорит с подростком на равных, не поучая, а приглашая к диалогу о том, что действительно волнует ребенка. Отношения в необычайно большой семье, спасение планеты от загрязнения, детство во время войны — обо всем этом и говорит издательство со своими читателями.

В Петровском парке «КомпасГид» представит новинки: «Я — король?» Аделии Амраевой, «Бабушка сломала интернет» Марка-Уве Клинга, «Четыре сестры» Малики Ферджух, «Белый голубь, черный слон» Евы Немеш, «Я (не) люблю Джозефину» Софи Дьеэд и другие. И привезет главные хиты — книги Нины Дашевской, Виктории Ледерман, Анастасии Строкиной и Евгения Рудашевского.

 Книжки про Север петербургского издательства «Детское время» можно будет найти на стенде магазина «Все свои» на ярмарке фестиваля «Белый июнь. Дети». Среди них — книга о русском Севере «Солнышко-морошка» Марины Зарубиной. Объединенные общей темой стихи Марины Зарубиной, поэта из Архангельска, адресованы детям разного возраста: короткие и простые для самых маленьких, но есть и для читателей постарше. Автор также представит издание в программе фестиваля.

 Книги для малышей, дошкольников, школьников и подростков можно будет купить в Петровском парке с 23 по 25 июня по издательским ценам без наценки книжных магазинов. Все три дня книжная ярмарка фестиваля «Белый июнь. Дети» будет работать с 10:00 до 19:00.

Фестиваль «Белый июнь. Дети» впервые пройдет в Архангельске с 23 по 25 июня в Петровском парке при поддержке Губернаторского центра Архангельской области. Часть событий состоится при поддержке Минцифры России. Все события фестиваля будут транслировать онлайн в официальной социальной сети ВКонтакте на странице vk.com/whitefestru.

 Вход на все мероприятия бесплатный, полная программа доступна на kids.whitejune.ru. Организаторы — Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, Поморская филармония и Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

 Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».


23 июнь 11:14 | : Культура

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