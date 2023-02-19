Архангельский интеллигент расчихвостил «Белый июнь»

Политолог, культуролог, журналист, преподаватель Григорий Дитятев в интервью изданию «Экспертный клуб» подверг критике как концепцию, так и организацию архангельского фестиваля «Белый июнь».

Напомним, Министерство культуры Архангельской области нарекло «Белый июнь» «главным культурным событием года в Поморье».

Сразу вопрос от культуролога – почему такое событие ограничено рамками одного Архангельска, остальным районам немаленького региона остается только облизываться?

- Если фестиваль является областным, то и его программа должна охватывать всё Поморье, включать в себя отчет о проделанной в течение года работе в библиотеках, издательских центрах области.

К конкретному месту проведения тоже есть претензии. По мнению Дитятева, с которым, к слову, солидарны многие горожане, сквер у Драмтеатра совсем не подходит для проведения массовых мероприятий такого масштаба, наносит вред этому островку природы в центре не самого зеленого города.

- В городе имеются другие потенциальные центры культурной жизни – прекрасный сквер у Соломбалы-арт, Майский парк, «Зарусье», Ломоносовский парк. Ничто не мешает, наконец, проводить фестиваль у Новодвинской крепости, благо опыт организации таких торжеств уже имеется.

Но самое главное – концептуальная непродуманность книжного фестиваля (так заявлено), куда организаторы попытались засунуть все, что можно (или то, что приносит деньги помимо получаемых грантов).

- К сожалению, в последнее время появилось много желающих делать деньги на культурных коммуникациях, или же уровень презентаций оставляет желать лучшего. Едва ли правильно давать возможность всем-всем-всем заявить о себе. «Белый июнь» - это праздник-отчет, прежде всего, библиотечного и книгоиздательского сообществ, именно они должны формировать основу его программы. Экскурсоводы, владельцы ресторанов и кафе, любители различных технических решений, предлагая те или иные новинки, или гастрономические изыски, как-то должны считывать эту книжную особенность фестиваля. Собственно, в этом-то и проявляется креативность всех его участников, обобществляется их культурный уровень. Разве смысл «Белого июня» не в этом?

А так-то дело нужное… (это наша редакция уже от себя)