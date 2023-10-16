После визита Путина «Арктическая ипотека» в Поморье будет доработана

Во время прошедшего в Архангельске расширенного совещания по развитию опорных населённых пунктов в Арктике Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что нормативная средняя стоимость квадратного метра, установленная Минстроем значительно ниже реальной. А это является препятствием как для реализации программы «Арктическая ипотека», так и для увеличения финансирования строительства социального жилья для расселения аварийных домов. Также глава государства дал поручения по расширению категорий граждан, которые смогут воспользоваться льготными ипотечными кредитами.

В Арктических городах за счёт прихода инвесторов, которые видят здесь хорошие перспективы для бизнеса, растёт рынок труда, растут и доходы людей. Но и проблем еще немало. Массовая застройка многих арктических городов велась достаточно давно, и сейчас большинство из них нуждается в комплексной модернизации, в обновлении жилых, социальных, спортивных, культурных объектов, дорог, инженерных коммуникаций, формировании комфортной городской среды на основе современных градостроительных стандартов.

- Одним из ключевых приоритетов здесь прошу считать расселение ветхого жилья и модернизацию системы ЖКХ. Мы с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским говорили: есть, оказывается, здесь, в Архангельске, такие строения, которые уже, как он сказал, на бок ложатся фактически, а почему-то не попали под расселение. А дома-то уже сваливаются на бок! Поэтому я попрошу и Марата Хуснуллина, министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина обязательно обратить на это внимание, и как первоочередную задачу нужно её решать. Необходимо вообще в целом наращивать темпы расселения аварийного жилья, активнее предоставлять гражданам достойные жилищные условия, - заявил на совещании Владимир Путин.

В ходе совещания состоялась предметная дискуссия по вопросу о расселении аварийного жилья и стимулированию строительства нового жилья, с учетом специфики условий городов Арктической зоны РФ. Главы регионов поддержали предложение губернатора Поморья Александра Цыбульского о том, чтобы у каждой территории была возможность определить дополнительные категории граждан, которые могли бы воспользоваться льготными кредитами в рамках «Арктической ипотеки». Речь идет о врачах, учителях, молодых специалистах.

Также на совещании была поднята проблема расчетной рыночной стоимости квадратного метра жилья, которая серьезно ограничивает возможности Арктической ипотеки. Стоимость строительства во всех Арктических регионах превышает цену квадратного метра, установленную Минстроем, поэтому значительное число новостроек просто оказывается недоступным для желающих воспользоваться льготными ипотечными кредитами. Так для Архангельска она сейчас составляет 99466 рублей, и к ней «привязано» как получение Арктической ипотеки, так и выделение средств на строительство социального жилья. От глав регионов Арктической зоны РФ поступило предложение увеличить нормативы средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. Это скажется и на увеличении финансирования программы расселения аварийного жилфонда, и на стимулировании коммерческого строительства, поскольку Арктическая ипотека будет распространена на большее число новостроек. Глав регионов в этом вопросе поддержал министр экономического развития Максим Решетников.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин согласился с тем, что формулу расчета средней рыночной стоимости квадратного метра в Арктических регионах нужно корректировать.

- К сожалению, та формула расчета стоимости квадратного метра, которая у нас работает, учитывает и первичное, и вторичное жилье, а нового жилья в этих регионах в предыдущие периоды строилось мало. Сейчас ситуация серьезно изменилась, объемы строительства растут. Поэтому в этой части задачу приняли, и с коллегами из Минфина, Минвостокразвития для Арктических городов отработаем, ту формулу, которая даст достоверность необходимой цены квадратного метра, чтобы снять те проблемы, которые сегодня есть, - сообщил Ирек Файзуллин.

- Это, безусловно, важно. Стоимость квадратного метра – это конкретный, конечно, вопрос, и нельзя сделать вид, что его не существует. Это абсолютно точно! – заметил президент Владимир Путин. - Ну что мы сами себя будем обманывать? Ставим заниженную цифру, значит, мы просто меньше сделаем или будем искать деньги, или дисциплину нарушать. Зачем? Давайте исходить из объективных обстоятельств либо планировать в соответствии с тем, что мы имеем и можем сделать.

И в конце Владимир Путин вернулся к состоявшейся до совещания беседе с гражданами – первыми получателями льготной 2% Арктической ипотеки и поступившим от них предложениям.

- Полагаю, что было бы правильным и справедливым распространить эту программу на участников специальной военной операции. Безусловно, в первую очередь это наша святая обязанность. Мы с вами здесь сидим – сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле, знаете, и в безопасности, а ребята там, на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами. Никогда не должны мы об этом забывать. И они, и члены их семей, безусловно, должны быть в поле зрения нашего внимания всегда, особенно при решении вопросов подобного рода. Кроме того, было бы правильным – я с этим тоже согласен – снять требование к стажу работы в Арктических регионах для получения льготой ипотеки сотрудников медучреждений. Поддерживаю эту инициативу и прошу Правительство распространить такую возможность не только на медицинских работников, но и на педагогических работников. Мне кажется, это уместно. Без поддержки педагогических работников при снятии ограничений по срокам работы в регионе нам, конечно, здесь не создать необходимую и нужную для людей среду, - заявил Владимир Путин.