Группа Аквилон поддержала президентскую идею Арктической ипотеки

Льготная ипотека под 2% будет распространена на молодые семьи, которые проживают в Арктической зоне России, до 2030 года. Об этом 20 июля в Мурманске заявил Владимир Путин.

Председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией и внешними санкциями в 2022 году строительный комплекс Архангельской области показал хорошие результаты. Новым импульсом для дальнейшего развития строительства на Русском Севере станет принятая по инициативе президента страны Владимира Путина программа «Арктической ипотеки» для молодых семей.

- В прошлом году в Архангельской области было введено строй более 460 тыс. кв. м жилья – это больше 7 тыс. квартир. Для региона с населением чуть более 1 млн человек, большая часть территории которого находится в Арктической зоне Российской Федерации это хороший показатель. На сохранение темпов роста жилищного строительства положительно сказались поправки в закон об экологической экспертизе, введение для резидентов Арктической зоны льготных налоговых режимов, запуск программы «Гектар в Арктике». Основной объем нового строительства приходится на городскую агломерацию Архангельск – Северодвинск – Новодвинск. Ключевой тенденцией в строительстве коммерческого жилья сейчас становится переход от точечной застройки к освоению кварталов в рамках договоров о комплексном развитии территорий. Поэтому для девелоперов крайне важно сохранение достаточного уровня спроса, ведь в продажу выводится сразу большой объем жилья.

Запуск программы «Арктическая ипотека» станет стимулом, как для развития местного строительного рынка, так и для жителей региона, покупательская способность которых повысится при внедрении льготного кредитования под 2%. У северян большой запрос на смену устаревшего жилья на качественное и современное, а ипотека в 2№ не только сделает доступнее покупку в новостройке, но и поможет быстрее продать квартиру на вторичном рынке. Программа имеет и важное социальное значение: ее реализация позволит снизить миграционный отток молодого населения, а также привлечь на Север специалистов из других регионов.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске, которые находятся в Арктической зоне РФ 15 жилых комплексов общей площадью более 475 тыс. кв. м. С начала года сдано 47 тыс. кв. м жилья, начато строительство 5 новых ЖК общей площадью 85 тыс. кв. м. До конца года планируется начать строительство 6 объектов: двух новых ЖК и четырех новых очередей строящихся ЖК общей площадью порядка 120 тыс. кв. м

