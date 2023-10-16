"Единая Россия" проводит фотоконкурс "Флаг земли Архангельской"

Конкурс пройдет в рамках партпроекта «Крепкая семья» ко дню святого Андрея Первозванного.

К участию в мероприятии приглашаются все жители области, а также организации и учреждения Архангельской области. Подать работу можно по 15 декабря включительно.

На конкурс представляются фотографии в номинациях:

- альбом «Коллективы»,

- альбом «Семейные»;

- альбом «Индивидуальные».

Для участия в конкурсе необходимо добавить фотографию в альбомы в группе https://vk.com/album-48261743_302185612 в «ВКонтакте» и в комментарии к фотографии сопроводить его слоганом, лозунгом или кратким стихотворением (не более четырех строк), выражающим отношение к флагу участника конкурса, а также поставить хэштеги:

#крепкая_семья#союзотцов#ЕР29#советотцов29.

Для участия в Конкурсе принимаются работы, опубликованные до 24.00 часов 11 декабря 2023 года.

Подведет итоги фотоконкурса жюри, которое выявит лучшие фотоработы.

По мнению зрителей, работа, набравшая наибольшее число лайков получит приз зрительских симпатий. Голосование завершится 14 декабря в 23:59.

Информацию об итогах конкурса будет размещена 18 декабря в группе https://vk.com/arh_er в «ВКонтакте».