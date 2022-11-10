В «Единой России» выберут лучший зимний двор. Архангельская область участвует

По инициативе партии стартовал Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России» - подать заявку может любой желающий.
С 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года «Единая Россия» проводит Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России». Цель конкурса - выявить лучшую практику благоустройства городской среды.
Заявку на участие в конкурсе может подать любой гражданин России. Для этого необходимо приложить письмо-эссе с описанием и фото на сайте life-konkurs.er.ru до 28 февраля 2023 года включительно.
Участвовать можно в одной из трех номинаций: Лучшее зимнее мероприятие во дворе, Лучшая зимняя дворовая инфраструктура, Лучшее зимнее оформление двора.
С 28 февраля по 15 марта жюри Конкурса рассмотрит заявки и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование за поданные заявки. Победителей и призеров наградят дипломами и ценными призами.