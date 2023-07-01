Архангелогородцев приглашают к участию в конкурсе "Форма воды"

Группа компаний «Росводоканал» проводит конкурс «Форма вода», в котором могут принять участие и жители столицы Поморья. Для этого до 30 августа 2023 года нужно опубликовать в социальной сети ВКонтакте фото, рисунок или видео на тему воды в её самых разнообразных формах с хэштэгом #формаводы_рвк .

Архангелогородцы уже начали выкладывать на своих страничках в социальных сетях фотографии на тему воды. Победителей конкурса определит жюри 31 августа. Главный приз – сапборд. Еще два финалиста станут обладателями Bluetooth-колонки и надувного матраса для плавания. Кроме этого, участники конкурса смогут получить и специальные призы от «Росводоканал Архангельск».

Конкурс «Форма воды» приурочен к юбилею «Росводоканала»: уже 20 лет компания обеспечивает чистой водой жителей 10 российских городов. Поделиться своей формой воды могут пользователи социальных сетей старше 18 лет. Чтобы стать участником конкурса, нужно подписаться на официальное сообщество « Росводоканала » ВКонтакте, сделать репост публикации о старте конкурса и до 30 августа опубликовать на своей странице фото, рисунок или видео с хештэгом # формаводы_рвк .