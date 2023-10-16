Дмитрий Морев задумался о будущем деревянных тротуаров

Поддерживать ли деревянные тротуары как туристический бренд Архангельска? Всего в ведении администраций округов находится 34 км мостков. В этом году отремонтированы 16% таких тротуаров, то есть более 5 км.

Но надо ли все это жителям и гостям города, так ли уж актуален этот «пережиток прошлого»? Градоначальник областной столицы Дмитрий Морев решил узнать настроения в обществе:



- Постепенно тротуары из дерева заменяются асфальтом или плиткой – при ремонте дорог по президентскому нацпроекту БКД и по инициативе жителей округов, при строительстве новых домов и благоустройстве территорий. Этот естественный процесс применения более современных и долговечных материалов можно сдерживать или усиливать. По какому пути нам идти, хочу спросить у горожан, чтобы учесть в планах следующих лет.



Архитекторы и дизайнеры сейчас всё чаще возвращаются к использованию натуральной древесины в оформлении скверов. В Архангельске новый формат деревянных настилов – «парящие» дорожки – уже обустроены на Буяновой пристани, в Молодежном сквере, на территории отдыха в районе ул. Воскресенской и пр. Обводный канал, в Белом сквере у КЦ «Соломбала-Арт».



Но подобные решения применяют не только в нашем городе, а вот настоящие деревянные тротуары – уникальная, исторически сложившаяся, особенность Архангельска. Именно поэтому к вопросу сохранения или замены мостовых нужно подходить взвешенно, с учетом мнения архангелогородцев.

Опрос на заданную тему можно пройти здесь.