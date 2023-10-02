Выборы главы Котласа пройдут без интриги

Единственный представитель местного истеблишмента - председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации городского округа «Котлас» Игорь Рогатых снял свою кандидатуру.

В обращении к котлошанам он написал, что передает их симпатии к нему действующему ио мэра Денису Шевеле, а сам остается верным членом команды последнего.

В итоге сегодня перед очами экзаменационной комиссии из восьми человек предстанут:

- уже упомянутый Денис Шевела;

- заместитель главы администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов администрации Архангельска Светлана Юринская.

Так кого уже можно поздравлять с победой?