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Выборы главы Котласа пройдут без интриги

Единственный представитель местного истеблишмента - председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации городского округа «Котлас» Игорь Рогатых снял свою кандидатуру.

В обращении к котлошанам он написал, что передает их симпатии к нему действующему ио мэра Денису Шевеле, а сам остается верным членом команды последнего.

В итоге сегодня перед очами экзаменационной комиссии из восьми человек предстанут:

- уже упомянутый Денис Шевела;

- заместитель главы администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов администрации Архангельска Светлана Юринская.

Так кого уже можно поздравлять с победой?

24 ноябрь 09:01 | : Политика

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