Кадровая интрига. Денис Шевела занял пост первого зама главы Котласа

Распоряжение о его назначении сегодня подписала глава города Светлана Дейнеко.

Денис Шевела работал в администрации губернатора и правительства Архангельской области. Он имеет высшее образование, в 2004 году окончил Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова по направлению «Юриспруденция».

Денис Дмитриевич имеет большой опыт работы в системе органов государственной власти, более 14 лет занимался вопросами развития местного самоуправления. Прошел путь от консультанта департамента общественных связей до заместителя директора – начальника отдела по работе с органами местного самоуправления департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области.

В ходе своей профессиональной деятельности Денис Шевела курировал работу глав муниципальных образований, содействуя эффективному решению многочисленных задач, стоящих перед администрациями районов и округов.

Принимал активное участие в деятельности Ассоциации глав муниципальных образований, в том числе в реализации проекта «Школа глав» по профессиональной подготовке и повышению квалификации государственных и муниципальных служащих. Постоянный член комиссии по отбору кандидатов на должности глав муниципалитетов.

При его непосредственном участии в Архангельской области разработана и реализуется муниципальная реформа, направленная на содействие социально-экономическому развитию муниципальных образований, обеспечение стабильного функционирования системы управления, повышение социальной активности и ответственности граждан.

Денис Шевела прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Управление национальными проектами в органах власти», в Северном (Арктическом) федеральном университете по программе «Проектное управление в органах государственной и муниципальной власти».

P.S. В связи с последними событиями, наблюдатели от нашей редакции полагают, что именно Денис Шевела в самое ближайшее время займет пост главы славного града Котласа. Пока в ранге исполняющего обязанности… а там видно будет.