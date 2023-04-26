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Первоклассники Екатерининского лицея пополнили «Коробку храбрости»

В архангельский Штаб общественной поддержки «Единой России» до конца мая любой желающий может принести игрушки, канцтовары, развивающие игры, которые будут переданы в детскую областную больницу.

Каждый из школьников изобразил свою идеальную картину миру. Нарисовали солнце, домики, звездочки и подписали самые теплые пожелания. Все творения в ближайшее время будут доставлены в областную детскую больницу.

«Это очень важное мероприятие, ведь мы помогаем больным детям», - отметил первоклассник Витя Сенин. Его любимые предметы – математика и физкультура. В свободное время от учебы он также ходит в секцию плаванья и большого тенниса, кстати говоря, его большое желание стать олимпийским чемпионом. Вместе со своими одноклассниками он принимает участие в акции.

В Архангельске на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» первоклассники Екатерининского лицея открыли акцию «Коробка храбрости». Каждый из них отметил важность этого мероприятия, ведь любой рисунок, игрушка способна порадовать ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. По словам классного руководителя ребят – Юлии Мишиной, эти первоклассники самые настоящие активисты, например, с особым энтузиазмом они принимали участие в раздаче георгиевских ленточек.

«Бывают сложные ситуации, бывают люди разные, дети разные. Обязательно необходимо учитывать особенности каждого ребенка, необходимо его подбадривать. Самый маленький рисунок может сделать день счастливым», - отметила Юлия Мишина.

Директор Школы Современного Образования «Екатерининский лицей» Елена Зубарева также приняла участие в акции, передав игрушки, раскраски и книги от родителей и учащихся школы.

«Дети в больницах ежедневно преодолевают страх и боль. Поэтому если у нас есть возможность, мы всегда помогаем. Пусть эти игрушки помогут сдержать или высушить детские слезы», — отметила Елена Зубарева.

«Коробка храбрости» будет стоять в Штабе общественной поддержки до конца мая. Любой желающий может принести игрушку или сделать веселый рисунок. 1 июня все вещи будут доставлены в детскую областную больницу.


30 май 12:45 | : Будни

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