В Архангельской области решают социальные проблемы ветеранов СВО

Вопросы взаимодействия «Единой России» и фонда «Защитники Отечества» обсудили в ходе рабочей встречи секретарь Генсовета партии, глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак и председатель фонда Анна Цивилева.

Андрей Турчак отметил, что ресурс фонда и его поддержка полезны при согласовании законодательных инициатив с различными ведомствами.

«В частности, сегодня мы работаем над тем, чтобы военнослужащим предоставлялся бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Уверен, наши совместные усилия придадут импульс законодательной работе», – сказал он.

Как сообщил представитель рабочей группы по СВО, первый замруководителя думской фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин, отдельного внимания фонда требуют законопроекты о госстраховании добровольцев, о сохранении мест на госслужбе для мобилизованных и контрактников, о жилищных выплатах семьям погибших участников спецоперации.

«Речь идёт о сотрудниках МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Законопроект прошёл первое чтение, и теперь мы ждём поправок от Правительства. По госстрахованию добровольцев на первое чтение мы ещё не вышли, хотя одобрение комитета уже есть», – отметил он.

Также Андрей Турчак сообщил, что группа по СВО работает и над вопросами реабилитации и протезирования.

«С последним пока ещё много трудностей, зачастую их приходится решать в ручном режиме, начиная от разработки и лицензирования протезов и заканчивая абилитацией. Этим вопросом сейчас занимается чуть ли не 20 разных структур, но нет «бесшовности» этого процесса, которая позволила бы без бюрократии производить и обеспечивать ребят необходимыми средствами реабилитации и отслеживать это на всех этапах, начиная с постановки госзадания», – сказал секретарь Генсовета.

По словам Анны Цивилевой, услуги по реабилитации, абилитации, протезированию должны стать взаимосвязанными.

«При протезировании стоит учитывать индивидуальные особенности, должны присутствовать обязательные элементы медицинской реабилитации. Считаю важным, чтобы перечень и объём медицинской помощи при протезировании был нормативно закреплён в стандартах, которые сегодня нуждаются в разработке», – подчеркнула Анна Цивилева.

В Архангельской области специалисты фонда помогли решить более 2700 запросов ветеранов СВО и их семей. В числе наиболее актуальных: меры социальной поддержки, назначение денежных выплат, предоставление медицинской помощи и реабилитации.

«В октябре мы запустили ряд важных проектов по социализации ветеранов СВО, получивших инвалидность, через спорт, групповые занятия по психолого-психотерапевтической помощи для членов семей погибших. Так, в фитнес центре «Палестра» ветераны СВО занимаются абсолютно бесплатно. Будут организованы открытые тренировки, а для членов семей – массовые катания на коньках».

За прошлый месяц наши социальные координаторы осуществили около двухсот выездов на дом, чтобы оценить условия проживания ветеранов и принять обращения от маломобильных граждан», - отметила руководитель регионального филиала фонда Юлия Моногарова.

Специалисты также обеспечивают медицинское сопровождение, консультируют по вопросам обучения и переобучения, оказывают содействие в трудоустройстве.



