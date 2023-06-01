В архангельский фонд "Защитники Отечества" в первый же день поступило 26 заявок

Законопроекты о социальных гарантиях ветеранам и участникам СВО, страховых выплатах, дополнительной защите прав бойцов обсудили на первом заседании группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Ее возглавляет секретарь Генсовета «Единой России», руководитель Рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Участие в заседании приняла председатель фонда Анна Цивилева, представители Госдумы и Совета Федерации, профильных министерств.

«Ряд законопроектов, которые отражены в ежемесячных докладах Рабочей группы по СВО Президенту, внесены в Госдуму и направлены на отзыв в Правительство, зависли. Причина в отсутствии консолидированной позиции федеральных органов исполнительной власти», — отметил, начиная заседание, Андрей Турчак.

Он напомнил, что Президент уже подписал закон рабочей группы о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, воевавших за Донбасс с мая 2014 года, освобождении участников СВО от уплаты госпошлины при восстановлении документов, упрощении порядка признания участников СВО пропавшими без вести и погибшими, распространении права на кредитные каникулы на всех созаёмщиков участников специальной военной операции и списании кредитных обязательств погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника СВО с его родителей-созаёмщиков.

«Во втором и третьем чтении приняты наши поправки, которые включают ветеранов СВО в специальную 10% квоту при поступлении в вузы. В конце прошлого года по нашей инициативе в эту квоту были включены дети участников СВО, Герои России и полные кавалеры ордена Мужества. Этими же поправками ветераны получат возможность пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах. А те, кто до участия в СВО обучался на платном отделении, смогут перевестись на бесплатное», — пояснил Андрей Турчак.

Также, отметил он, принята еще одна инициатива рабочей группы — дети участников спецоперации получат льготу на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря.

На заседании речь шла и о страховании добровольцев СВО. Чтобы они или члены их семей смогли получить страховые выплаты по государственному бюджетному страхованию, необходимо законодательно разрешить применение уже существующего порядка страхования, который действует в отношении мобилизованных и контрактников. Поправки подготовлены, их поддержали представители Минобороны и Минфина.

Еще одно законодательное изменение, которое получило поддержку министерств, касается тех, кто заключил контракт с Минобороны, участвует в СВО, но не находится непосредственно в зоне спецоперации. Например, ракетчики, которые выполняют задачи в Воронежской области, моряки, а также некоторые другие категории участников спецоперации. Из-за того, что они находятся вне зоны боевых действий, они не могут получить статус ветеранов боевых действий. Соответствующие изменения внесут в закон о ветеранах.

Также на заседании группы по законотворчеству одобрили изменения, которые позволят сохранить право на жилищные субсидии за членами семей и родителями военнослужащих из числа бывших сотрудников правоохранительных органов в случае их гибели в период прохождения службы с 24 февраля 2022 года добровольно, по контракту или при мобилизации. Сейчас они такого права лишены. Предложение поддерживает МВД и Минфин.

«В Архангельской области филиал фонда работает чуть меньше месяца. Только в первый день после открытия в фонд поступило 26 заявок. К каждому ветерану и членам семьи погибшего участника для сопровождения закрепляется социальный координатор. Он сможет выезжать на дом, помогать в офисе или дистанционно. Еще один филиал отрылся в Северодвинске. География фонда и его деятельность продолжит расширяться», - отметил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Архангельского областного Собрания депутатов Сергей Эммануилов.