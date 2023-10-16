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Горячая планерка. Игорь Арсентьев раздал всем сестрам по серьгам

На сегодняшней планерке в Северодвинской горадминистрации глава города Игорь Арсентьев устроил разнос как недобросовестным подрядчикам, так и сотрудникам аппарата мэрии.

Сначала градоначальник выразил законное неудовольствие несоблюдением сроков земельных работ по благоустройству городских улиц. На это его сподвигли жалобы горожан в социальных сетях и звонки в мэрию.

Игорь Арсентьев:

- Проверил несколько объектов, у которых вчера был срок восстановлению по благоустройству. И несмотря на то, что по докладам - все выполнено, фотографии говорят сами за себя. Даже не проведены работы на территории около корпуса начального блока школы №13 на улице Кирилкина, не видно рабочих и около дома №13 на улице Железнодорожной, не полностью закончены работы на Труда, 7Б.

 Дал поручение управлению градостроительства и земельных отношений промониторить все объекты с просроченными ордерами и в кратчайшие сроки отработать с организациями по их закрытию. Ну а тех, кто не считает нужным «убирать за собой», будем привлекать к ответственности.

Далее настала очередь сотрудницы департамента ЖКХ некой Сонеокой, позволившей себе некорректные высказывания в адрес депутата Гришина и полный непрофессионализм в части своих рабочих задач.

- Я теперь понимаю, почему у нас в комитете ЖКХ такой бардак. Потому что специалисты комитета считают возможным так высказываться публично. И там порядка не будет, если вы этого не понимаете до сих пор, - цитирует градоначальника член Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал».

Игорь Арсентьев пообещал зарвавшейся чиновнице «самую жесткую реакцию» на подобное поведение. Судя по всему, речь идет о неполном служебном соответствии.

Как видим, интеллигентный и уравновешенный в работе и общении с людьми глава города корабелов в особых случаях может быть очень жестким.

16 октябрь 16:49 | : Политика / Скандалы

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