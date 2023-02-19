Игорь Арсентьев устроил разнос северодвинским транспортникам

В ходе рабочей поездки по городу глава Северодвинска применил самый действенный метод проверки городских служб – проехал как простой пассажир в общественном транспорте. И вот, с чем столкнулся…

Игорь Арсентьев:

- Сегодня проверяли уборку дорог в квартале. Ну, а добраться до места председателю комитета ЖКХ предложил на автобусе.

В автобус 22-го маршрута залезть мы не смогли физически даже не в «час-пик», уехали на 17-ом. Обязательно встретимся с перевозчиком по этому вопросу.

В части уборки смета основные работы подрядная организация сегодня проводит по проспекту Победы.

Напомним, что работа именно 22-го маршрута частенько становится объектом критики как главы города, так и рядовых граждан. То женщина из автобуса выпадет по недосмотру водителя, то школьницу кондуктор высадит…



