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Игорь Арсентьев устроил разнос северодвинским транспортникам

В ходе рабочей поездки по городу глава Северодвинска применил самый действенный метод проверки городских служб – проехал как простой пассажир в общественном транспорте. И вот, с чем столкнулся…

Игорь Арсентьев:

- Сегодня проверяли уборку дорог в квартале. Ну, а добраться до места председателю комитета ЖКХ предложил на автобусе. 

В автобус 22-го маршрута залезть мы не смогли физически даже не в «час-пик», уехали на 17-ом. Обязательно встретимся с перевозчиком по этому вопросу. 

В части уборки смета основные работы подрядная организация сегодня проводит по проспекту Победы.

Напомним, что работа именно 22-го маршрута частенько становится объектом критики как главы города, так и рядовых граждан. То женщина из автобуса выпадет по недосмотру водителя, то школьницу кондуктор высадит…


03 май 17:21 | : Экономика / Скандалы

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