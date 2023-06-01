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Игорь Арсентьев: «Люди уходят от уличных туалетов в плохом настроении»

Факт обмана северодвинцев вскрыл глава города корабелов. Вопрос касался такой важной жизненной составляющей любого гражданин, как облегчиться во время уличной прогулки.

Дело в том, что с 1 июня в Северодвинске работают несколько бесплатных туалетных модулей. Но с них не убрали терминалы по оплате, естественно, отключенные, что вводило страждущих в заблуждение и негативно влияло на градус общественного спокойствия.

Игорь Арсентьев на планерке в горадминистрации:

- Я сам лично видел на них надпись «20 рублей». Люди не смогли попасть по какой-то причине в одну из секций и срабатывает логика, что нужно провести оплату. У них ничего не получается, в итоге граждане разворачиваются и не в лучшем настроении уходят. Нужно закрыть уже эти терминалы, можно большими буквами написать, что туалет бесплатный. Не надо вводить горожан в заблуждение. По соцсетям уже сплетни ходят, что бесплатно посещать туалеты можно только с 10 до 22. 

 

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27 июнь 12:11 | : Политика

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