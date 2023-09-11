В Архангельске начался ремонт стратегически важного проезда

В Кузнечихинском промузле начался ремонт проезда. Проект финансово поддержан областным правительством как один из приоритетных. Глава Архангельска Дмитрий Морев разъясняет причины такого решения:



- Именно в промузле находится база нашего предприятия АПАП-3, которое занимается перевозками школьников. Здесь же базируется основной перевозчик общественного транспорта – компания «Рико».



Практика весны и лета показала: даже после тщательной мойки автобусы, проехав по разрушенному проезду, выходят в рейсы не идеально чистыми. Ровная дорога – это и возможность продлить срок службы автобусов для городских маршрутов и наших школьников.



Контракт мы заключили с «Мезенским дорожным управлением», чья база также находится в Кузнечихинском промузле. Подрядчик имеет возможность работать здесь не только в дневное время: рядом нет жилых домов, ночной шум никому не помешает.



Ремонт здесь проводим по разработанному специалистами проекту. Протяженность проезда – более 1,5 км, фактическая интенсивность движения – 3700 автомобилей в сутки. Дорожники выполнят все работы по устройству основания, нижнего и верхнего слоя асфальта, нанесут разметку для обеспечения безопасности движения.



