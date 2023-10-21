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Догазификация бодро шагает по Поморью

Первые шесть социальных объектов к газу подключили на ВКС с регионами, который провели секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

 «Год назад глава государства поручил включить в эту программу (социальной догазификации – прим. ред.) школы, детские сады, поликлиники, больницы, ФАПы. Были собраны потребности с регионов. Общий потенциал программы – 3 тысячи объектов. Сегодня мы запустим газ на шести объектах. Это здание врача общей практики и амбулатории в Краснодарском крае, фельдшерско-акушерские пункты в Оренбурге, Адыгее и Татарстане, школы в Курской и Саратовской областях», - сообщил Андрей Турчак.

 Всего на догазификацию соцобъектов от регионов уже принято более 470 заявок.

 Секретарь Генсовета «Единой России» также добавил, что в целом по программе социальной догазификации заключён миллион договоров. Газ доведён до границ 720 тысяч участков.

 «Решением Президента льготные категории граждан получили возможность компенсировать свои расходы на газификацию. Это позволяет подключаться семьям с разным уровнем достатка. И делает президентскую программу социальной догазификации по-настоящему востребованной», - подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь Сергей Густов отметил, что газопроводы по программе социальной догазификации построены более чем к 100 соцобъектам.

 «География объектов догазификации - вся страна. От Калининграда до Камчатки. Наша задача - создать условия для комфортной жизни людей, надежной работы медицинских, образовательных учреждений. Использование сетевого газа - надежный, экологичный, экономичный, доступный, безопасный вид топлива», - сказал он.

 Замминистра энергетики Павел Сорокин заметил, что программа расширяется на новые регионы, а также активно реализуется в Восточной Сибири и других субъектах РФ.

 «Количество доступных способов получения услуги по подключению газа существенно расширилось. Это можно сделать через «Госуслуги». Продолжается субсидирование закупки внутридомового газового оборудования для льготных категорий, включая малоимущие, многодетные семьи. Мы видим большой спрос на эту меру поддержки», - отметил Павел Сорокин.

 «В Архангельской области за период с 2021 по 2022 гг. построено семь межпоселковых газопроводов. Это позволило в Архангельске, Плесецком и Приморском районах подключить к газу жителей населенных пунктов, промышленные объекты.  До конца 2023 года будет введено в эксплуатацию еще 50 км. газовых сетей. 

В планах до 2025 года подключить к голубому топливу более 80 населенных пунктов области. Если говорить в цифрах, то будет проложено 286 км газопровода, построено и реконструировано 13 газораспределительных станций. Это даст возможность подключить к сетям более 45 тысяч домовладений, при этом некоторые районы будут газифицированы впервые», - резюмировал руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Игорь Чесноков.

 

12 октябрь 12:31 | : Политика / Экономика

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