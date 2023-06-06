Архангельская область присоединилась к инфрмационному проекту "Газ в каждый дом"

Задача проекта — дополнительное информирование граждан, отметил секретарь Генсовета партии в ходе рабочей поездки во Владимирскую область.

«Важно, чтобы люди могли узнать, как подать заявку в программу, насколько эта процедура сегодня удобна и проста, какие категории граждан попадают под меры соцподдержки при социальной догазификации», — пояснил Андрей Турчак.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов подчеркнул, что информирование людей о возможности догазификации домов — важная часть успеха реализации программы.

«Важно быстро отвечать на вопросы существующих и будущих пользователей. На это и направлен наш совместный проект «Газ в каждый дом». Его цель — доступно и просто рассказывать, как проходит догазификация в России. Она именно так и реализуется — доступно и просто», — отметил он.

Кроме того, участники Всероссийского совещания обсудили реализацию программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ на 2021-2025 годы, динамику догазификации и развитие газовой инфраструктуры в регионах.

Ранее Андрей Турчак вместе с секретарём реготделения партии, губернатором области Александром Авдеевым и Сергеем Густовым приняли участие в вводе в эксплуатацию газопровода до села Барское Городище Суздальского района. В селе 75 домовладений. Построенные газораспределительные сети позволят подключить к газу 39 домов. К концу этого года планируется построить ещё один газопровод и газифицировать всё село.

Напомним, в 2021 году Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации, распространив их на всю страну и стандартизировав стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

За исполнение поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов, которые по инициативе «Единой России» возглавляют штабы по газификации. Также по инициативе «Единой России» социальную догазификацию распространили на домовладения с несколькими квартирами и на социальные объекты.

В сентябре 2022 года «Единая Россия» дала старт работе совместных с «Газпром межрегионгаз» консультационных центров по социальной газификации. Они открыты на базе общественных приемных партии и штабов общественной поддержки «Единой России».

«Благодаря программе у жителей Поморья есть возможность бесплатно провести газ до границ участков. Льготные категории граждан получают на эти цели государственную субсидию. В регионе единовременная выплата по социальной газификации действует с апреля 2022 года. За это время программа была расширена – максимальный размер субсидии на догазификацию увеличен с 75 до 100 тыс. рублей. Расширен и перечень категорий граждан, имеющих право на получение льготы. Сюда вошли контрактники и добровольцы, отправившиеся на службу в зону СВО и члены их семей. За 2022 год мерой поддержки воспользовалось 164 человека, в общей сложности выплачено около 13 млн. рублей. Интерес к программе со стороны населения растет. В этом году компенсацию уже получили 119 человек на общую сумму 11,9 млн. рублей.

Всего в программу входит 50 населенных пунктов области, включая крупные города. За 2022 год план по доведению газа до домовладений был выполнен на 100%. Более 60 км. газопроводов построено и таким образом возможность подключиться к газу получили больше 2,4 тысячи домовладений», - рассказал председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов.



