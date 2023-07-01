Турчак назвал Архангельскую область передовиком в социальной газификации

В рамках программы в регионе более 9 категорий граждан получают дополнительные льготы.

Льготы положены ветеранам Великой Отечественной войны, малоимущим, многодетным семьям, участникам специальной военной операции, отметил секретарь Генсовета «Единой России» во время ввода в эксплуатацию газопровода от ГРС «Рикасиха» до станции Исакогорка.

«Президент дал поручение, определил 9 категорий, по которым обязательно на уровне регионов должны быть приняты соответствующие решения по компенсациям. Могу сказать, что Архангельская область здесь в передовиках, более 9 категорий региональным законом приняты, и эта компенсация - не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение», - сказал Андрей Турчак.

Он заметил, что «Газпром» получил более миллиона заявок по всей стране на подведение газа, из них 600 тысячам домовладений уже провели подключение.

«Нет никаких сомнений, что все задачи, поставленные Президентом, будут выполнены, невзирая на все внешние вызовы. Для Архангельской области, безусловно, эта программа имеет огромнейшее значение. Хотел бы отдельно отметить вклад управленческой команды Александра Витальевича Цыбульского (глава региона – прим. ред.), знаю, что он лично возглавляет региональный штаб по социальной догазификации. Динамика набрана хорошая, и я уверен, что программа в Архангельской области также, как и по всей стране, будет выполнена», - добавил Андрей Турчак.

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что Архангельская область активно принимает участие в программе.

«К 5 тысячам домовладениям, которые находятся уже в газифицированных населенных пунктах, добавятся еще 9 тысяч домов в Архангельской области, куда «Газпром» бесплатно до границы земельного участка проведёт природный газ», - подчеркнул он.

В свою очередь секретарь регионального отделения, губернатор области Александр Цыбульский сообщил, что финансирование программы социальной догазификации увеличилось с 3,8 до 11 млрд рублей с 2020 года.

«За полтора года построено больше 100 километров, ещё 50 километров сетей до конца года будут построены», - сказал он.

«В Заостровье жители очень хотят видеть газ. Большая часть городских жителей хотят приобрести землю в нашем районе и в основном в Заостровье. Стройка идет большими темпами. В год сдается около 400 частных домов. Близость к городу, большие территории. Куда мы ездили и рассказывали о программе, жители в основном соглашались на заключение договора. Люди устали топить печки дровами, топить котельные. Мы живем на Севере и газификация для наших территорий вдвойне актуальна. Но есть свои трудности. Если в средней полосе газ можно проводить поверху, что проще и менее затратно, то у нас только под землей, иначе он замерзнет», - дополнил председатель Приморского районного Собрания депутатов Александр Авилов.

«Наш регион, начиная с 2020 года активно газифицируется. Это важно на только для маленьких деревень, в которых подключают газ, но и в масштабах всей области. Мы, со своей стороны, на законодательному уровне сделали все возможное, чтобы довести газ до домовладения. Эстафету принял Приморский район, но газ также ждут и в других муниципальных образованиях области. Например, в Няндомском округе идет работа по прокладке труб и строительству газораспределительных станций.

За последние три года благодаря работе губернатора с ПАО «Газпром» инвестпрограмма существенно увеличилась в 3 раза. Но и на достигнутом останавливаться мы не собираемся», - прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков.



