Молодые политические кадры для Поморья кует "Единая Россия"

Примечательно, что 13 членов политического совета местного отделения «Единой России» по результатам выборов получили депутатские мандаты. Десять – в Архангельской городской Думе, три – в областном Собрании депутатов.

Это подчеркнул сегодня в ходе заседания политического совета секретарь городского отделения партии Иван Воронцов. В ходе прошедшего заседания партийцы партии подвели итоги прошедших выборов и приняли ряд организационных решений.

Напомним, по на выборах в городскую Думу по единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 49,11% (на 21,7% больше, чем в 2018 году) и получила 10 мест в гордуме. Еще 13 мандатов обеспечили партии кандидаты-одномандатники. Так, у «Единой России» и в городской Думе преобладающее большинство - 77% и 23 депутатских мандата из 30-ти.

В рамках подготовки к предстоящей сессии гордумы, которая запланирована на 27 сентября, состоялся политсовет местного отделения.

Одним из важных решений стало создание фракции «Единая Россия» и обсуждение кандидатур на должность ее руководителя.

Так, политсовет намерен предложить коллегам по фракции выбрать из двоих кандидатов. Один из них - Сергей Чанчиков. Он избрался в гордуму повторно: в предыдущем XXVII созыве работал в постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов, а также возглавлял комиссию по вопросам строительства и землепользования.

Второй кандидат – член политического совета местного отделения партии, проректор по социальным вопросам и воспитательной работе САФУ Сергей Сорокин.

Окончательное решение партийцы примут на заседании фракции, которое состоится накануне сессии. Городским единороссам предстоит также утвердить состав президиума фракции. Решено, что в него войдут семь депутатов.

Политсовет также утвердил кандидатуру на пост председателя Архангельской городской Думы, которую фракция «Единой России» выдвинет на первой сессии XXVIII созыва.

Информацию по этому вопросу озвучил член политсовета местного отделения партии, глава Архангельска Дмитрий Морев.

Он рассказал партийцам, что согласно решению президиума политического совета регионального отделения «Единой России», на эту должность предлагается выдвинуть Ивана Воронцова.

Для устойчивой, а главное продуктивной работы городской Думы немаловажно также сформировать качественный состав постоянных депутатских комиссий и выбрать достойных руководителей. Это тоже предстоит сделать на первой сессии.

Известно, что в новом созыве предлагается сформировать семь постоянных комиссий: по вопросам бюджета, финансов и налогов; по вопросам экономики и инвестиционной политики; по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры; по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту; по социальным вопросам; по вопросам молодёжной политики и общественных объединений.

Со своими кандидатами на посты руководителей комиссий единороссы уже определились.

Ну а кроме того, на заседании вручили партийные билеты недавно принятым в «Единую Россию» северянам и рассмотрели сразу три заявления о приеме в партию. Так, скоро партийный билет вручат и студенту Высшей школы социально-гуманитарных наук, и международной коммуникации САФУ Глебу Ступину, индивидуальному предпринимателю и по совместительству волонтеру и меценату Максиму Потапову, а также Ивану Степаненко. Его кандидатуру горячо поддержала член политсовета, начальник управления культуры городской администрации Наталья Зарубина, отметив, что знает Ивана Степаненко, как талантливого специалиста в области народного танца и хореографии, что и не удивительно, так как архангелогородец много лет проработал в танцевальной группе Северного Русского народного хора.

- Постоянный участник всех семейных мероприятий, прекрасный семьянин, молодой и амбициозный Иван Викторович, уверена будет достойным членом партии, - отметила Наталья Зарубина.



