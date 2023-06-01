Дмитрий Морев приглашает горожан к участию в подготовке юбилея Архангельска

В следующем году Архангельск отметит юбилей – 440 лет.



Подготовку к празднованию начата на уровне городской администрации, проведены два оргкомитета. Задача – не просто масштабно отметить День города в конце июня, а весь год наполнить юбилейными событиями и мероприятиями.

По замыслу главы Архангельска, помощь каждого неравнодушного архангелогородца будет отнюдь не лишней.

Дмитрий Морев:



- 440 лет Архангельска должны остаться в памяти всех жителей и в городской среде. Сейчас работаем с идеями логотипа и талисмана праздника, чтобы в каждой семье остались приятные воспоминания о юбилейных торжествах-2024.



Традиционные символы – высотка и Гостиные дворы – останутся с нами, но есть потребность в чем-то новом, душевном, отражающем жизнь и перспективы города в наши дни.



Над программой культурных, спортивных, образовательных мероприятий уже начали работать специалисты. Предлагаю горожанам делиться своими «юбилейными» идеями.