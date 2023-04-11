Дмитрий Морев находится с рабочим визитом в Минске

Градоначальник Архангельска передает из столицы Белоруссии:

- Сегодня с рабочим визитом находимся в Минске. В декабре прошлого года мы подписали соглашение о сотрудничестве между Архангельском и Октябрьским районом столицы Беларуси. В этом году приступили к конкретным делам.



С главой администрации Октябрьского района Минска Геннадием Люботынским мы подписали план совместных мероприятий до 2025 года. И уже приступили к его реализации. Сегодня делегация из Архангельска перенимала опыт в сфере организации инфраструктуры при строительстве жилых кварталов и объектов социальной сферы.



В рабочей поездке вместе со мной находятся не только руководители профильных департаментов, но и муниципальных предприятий – директор МУП «Городское благоустройство» Александр Кузнецов и директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев. У нас есть возможность взять на вооружение передовой опыт района-побратима в вопросах организации уличного освещения, содержания территорий и озеленения строящихся жилых кварталов.



Мы посетили новую школу на 1100 мест в Октябрьском районе: она открыта год назад. В этом году в Архангельске также откроется школа-гигант, поэтому важно понимать какие задачи предстоит решать на первоначальном этапе.



Еще один важный блок переговоров – содействие бизнесу в налаживании экономических контактов. Мы уже пригласили минские предприятия на Маргаритинскую ярмарку, а дополнительно предложили организовать локальные ярмарки белорусских товаров в Архангельске и поморских – в Минске.



Главное впечатление от сегодняшнего дня – между нашими городами, действительно, много общего. Это и задачи по созданию комфортной городской среды, и наращивание темпов жилищного и социального строительства, и стремление выстроить постоянные бизнес-потоки. А еще искреннее дружелюбие!



