Дмитрий Морев в Нижнем Новгороде презентовал Архангельск

IV съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления состоялся в Нижнем Новгороде. Дмитрий Морев работал на съезде в качестве главы столицы Поморья и председателя Совета глав муниципальных образований Архангельской области.
В ключевых мероприятиях съезда принял участие Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Он отметил рост значимости органов местного самоуправления. Особенно в условиях беспрецедентного внешнего давления на нашу страну, когда скорость принятия решений должна быть очень высокой.
Глава Архангельска Дмитрий Морев отметил, что общие проблемы и задачи муниципалитетов объединяют. Например, недостаточная обеспеченность бюджетов муниципалитетов для исполнения всех задач, законодательные пробелы, сложности с квалифицированными кадрами. При этом заметно, что по всей стране последние годы идут качественные изменения за счет крупных инфраструктурных проектов в сферах дорожного развития, благоустройства, в медицине и образовании. Важно делиться и перенимать хороший опыт других городов – многие решения уже найдены и реализованы соседями.
- Полезным было общение с молодыми муниципальными служащими со всей страны на форуме «РосСтарт». Я озвучил им главные слагаемые в работе: вера в себя и стремление к самореализации, профессиональное самосовершенствование и поиск решений, искренность, желание сделать жизнь людей лучше. Приятно, что глаза молодых горят, а целеустремленность, энергетика и идеи заряжают, - подчеркнул Дмитрий Морев.
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления была создана в 2019 году. В нее входят все 85 региональных ассоциаций – Советы муниципальных образований субъектов РФ.