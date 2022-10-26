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Дмитрий Морев в Нижнем Новгороде презентовал Архангельск

IV съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления состоялся в Нижнем Новгороде. Дмитрий Морев работал на съезде в качестве главы столицы Поморья и председателя Совета глав муниципальных образований Архангельской области. 

В ключевых мероприятиях съезда принял участие Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Он отметил рост значимости органов местного самоуправления. Особенно в условиях беспрецедентного внешнего давления на нашу страну, когда скорость принятия решений должна быть очень высокой. 

Глава Архангельска Дмитрий Морев отметил, что общие проблемы и задачи муниципалитетов объединяют. Например, недостаточная обеспеченность бюджетов муниципалитетов для исполнения всех задач, законодательные пробелы, сложности с квалифицированными кадрами. При этом заметно, что по всей стране последние годы идут качественные изменения за счет крупных инфраструктурных проектов в сферах дорожного развития, благоустройства, в медицине и образовании. Важно делиться и перенимать хороший опыт других городов – многие решения уже найдены и реализованы соседями. 

- Полезным было общение с молодыми муниципальными служащими со всей страны на форуме «РосСтарт». Я озвучил им главные слагаемые в работе: вера в себя и стремление к самореализации, профессиональное самосовершенствование и поиск решений, искренность, желание сделать жизнь людей лучше. Приятно, что глаза молодых горят, а целеустремленность, энергетика и идеи заряжают, - подчеркнул Дмитрий Морев. 

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления была создана в 2019 году.  В нее входят все 85 региональных ассоциаций – Советы муниципальных образований субъектов РФ.

 

18 ноябрь 13:42 | : Политика

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