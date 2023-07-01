В Поморье голосовать ходят целыми семьями и даже с домашними животными

Прийти на избирательный участок для многих семей вместе с детьми уже стало традиционным ритуалом. Для одних, это способ с малых лет привить детям чувство ответственности за свой выбор и за будущее развитие территории, показать на практике, как проходит процесс голосования, познакомить с основами избирательного права.

Так, руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской гордуме Иван Воронцов посетил свой участок вместе с семьей: супругой, детьми и мамой.

«На протяжении многих лет мы не пропустили ни одни выборы. Ведь знаем, что от наших голосов зависит то, как будет развиваться Архангельск и область в ближайшие пять лет. Станет ли это временем новых свершений и развития зависит от тех людей, которых мы выберем за эти три дня», - отметил Иван Воронцов.

Он подчеркнул, что голосование на выборах — это возможность заявить о своей политической позиции и принять непосредственное участие в определении судьбы своего города и региона.

«Считаю, что привычку ходить на выборы необходимо прививать с детства. Ведь от этого будет зависеть судьба нашего государства через десятилетия», - отметил Иван Воронцов.

Для других, это уже укоренившаяся семейная традиция совместного голосования, передача традиции следующим поколениям. Семья Михалёвых из Архангельска сегодня проголосовала на 136 УИКе. Их сын еще не достиг возраста совершеннолетия, но на выборы его берут с собой. Глава семейства считает молодежь в большинстве аполитичными.

«Если наша подрастающая смена будет и дальше считать, что выборы ничего не решают и их голос не важен, то кто же тогда после нас будет участвовать в голосовании и какое тогда нас ждет будущее? Об этом нужно думать уже сейчас и развивать в детях чувство гражданского долга», - рассказал Владимир Михалёв.

Такие примеры есть по всей области. В Устьянском районе на УИК №889 пришли проголосовать сразу после регистрации брака и молодожены. А в Холмогорском на избирательный участок № 918 пришла целая группа воспитанников детского сада «Золушка».

А есть и те избиратели, кто приходит на участки вместе со своими питомцами, которых они тоже считают полноправными членами семьи.



