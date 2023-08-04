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РВК-Архангельск завершил работы на месте аварии в Северном округе

Напомним, в конце прошлой недели в Северном округе Архангельска произошла авария на сетях канализационного коллектора. В районе улицы Кировской возле понтонной переправы произошла утечка сточных вод. Разгерметизация сетей водоотведения произошла на территории школы № 43. На этом месте подрядная организация меняла участок сетей, принадлежащих ООО «ВодТрансСервис». По словам представителя подрядчика, канализационные стоки вышли на поверхность в момент вскрытия старых труб.

Оперативно на месте инцидента было собрано выездное совещание, в котором приняли участие представители администрации города и Северного округа, «РВК-Архангельск», собственник сетей, представитель подрядчика, а также руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе Иван Воронцов.

Был разработан детальный план устранения последствий аварии. Ближайший канализационный коллектор для откачки стоков находился в 300 метрах от места аварии. Поэтому была организована работа по перекачке стоков при помощи насосной станции, которую предоставил «Росводоканал Архангельск». Параллельно откачка велась также с помощью двух единиц спецтехники предприятия.

«В течение недели работа по осушению места аварии и ликвидации её последствий велась в круглосуточном режиме. Наши бригады бесперебойно работали каждый день. На сегодняшний день место излива полностью осушено», – рассказал главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин.

После откачки канализационных стоков, специалисты определят способы устранения причины аварии на коллекторе и заменят изношенный участок сетей. 

«Нам удалось минимизировать последствия нештатной ситуации, локализовать участок и откачать стоки. Первый этап завершен. Сейчас подрядной организации необходимо оперативно заменить аварийный участок трубопровода и провести обеззараживание территории. Подчеркну, что совместные усилия всех заинтересованных сторон дали необходимый эффект. Теперь нужно завершить начатое до конца», – подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе Иван Воронцов.

10 август 15:59 | : Экономика

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