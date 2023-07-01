Избиратели Архангельской области оценили преимущества электронного голосования

Для участия в электронном голосовании в Архангельской области зарегистрировалось почти 55 тысяч избирателей.

В этом году в Поморье впервые проводится дистанционное электронное голосование. Почти 55 тысяч жителей региона зарегистрировались, чтобы проголосовать дистанционно. От общей численности избирателей области - 860 557 избирателей это составляет 6,3% голосующих.

От числа подавших заявление на участие в дистанционном электронном голосовании «явка» в первый день составила 59%. Для региона такое голосование в новинку. Своими впечатлениями от процедуры поделились общественники Архангельска и активисты «Единой России».

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Архангельска, председатель координационного Совета Ломоносовского округа, Секретарь первичного отделения «Единой России» №40 Артём Фомин отдал свой голос за кандидатов, используя систему дистанционного электронного голосования.

«Наш регион имеет возможность голосовать дистанционно через портал «Госуслуги» и я решил опробовать данную систему. Хочу отметить удобный интерфейс и оперативность обработки внесенных данных.

Дни голосования - это важное мероприятие для каждого гражданина. Считаю, что очень важно проголосовать за достойных кандидатов, ведь каждый голос имеет большое значение, он может повлиять на будущее развитие города и Архангельской области», — сказал Артём Фомин.

Председатель местной контрольной комиссии, заместитель директора по развитию и работе с посетителями музея «Малые Корелы» Михаил Орлов также воспользовался системой ДЭГ и оценил ее преимущества.

«В этом году впервые появилась возможность проголосовать через интернет, я решил её не упустить и сам убедился, насколько это просто, быстро и удобно.

Тем же, кто не воспользовался возможностью электронного голосования, важно отдать свой голос на соответствующей участковой избирательной комиссии, ведь от нашего выбора зависит, каким будет город следующие пять лет», - прокомментировал Михаил Орлов.

С 8 по 10 сентября каждый гражданин Архангельской области может проявить своё волеизъявление и отдать голос за понравившегося кандидата.