Штаб общественной поддержки ЕР консультирует желающих проголосовать

76 тысяч северян зарегистрировались на сайте PG.ER.RU - 6 тысяч из них уже сделали свой выбор

Предварительное голосование «Единой России» стартовало вчера утром. Только за первый день проголосовали более шести тысяч северян. Среди них Фаина Степановна Королёва и Любовь Малодушева – серебряные добровольцы «Группы Милосердия» Ломоносовского округа. Старшему поколению особенно важно помочь разобраться в электронной процедуре голосования. В этом готовы помочь специалисты штаба общественной поддержки «Единой России». Вчера женщин в числе первых проконсультировали и наглядно показали, как зарегистрироваться в качестве избирателя, как пользоваться сайтом предварительного голосования. Сама процедура занимает всего несколько минут. Здесь же у них была возможность познакомиться с видео-визитками кандидатов и проголосовать по своему округу.

Фаина Степановна не пропустила ни одни выборы с 90-х годов. В этот раз она впервые голосует в электронном формате.

«Раньше же мы приходили на избирательный участок, брали бюллетень и голосовали, а в этом году уже вот видите как, даже непонятно для наших лет уже непонятно, такое голосование, но девочки объяснили, хорошо».

Основное преимущество электронного голосования – в его простоте и легкости. Уверенный пользователь интернета и электронных гаджетов может отдать свой голос за понравившегося кандидата дистанционно, не выходя из дома. Кроме того, по данным министерства связи и информационных технологий Архангельской области, по результатам на май 2023 года 81% жителей Поморья имеют учетную запись на портале «Госуслуг».

Цифровую безопасность процедуры обсудили на заседании организационного комитета предварительного голосования. Верификация учетной записи избирателя проходит не один этап проверки. Технология блокчейн и авторизация через портал «Госуслуги» гарантирует безопасность и легитимность голосования. Свой «голос» можно перепроверить с помощью идентификационного номера на сайте PG.ER.RU – там будет отображаться бюллетень избирателя с отмеченной галочкой.

«С одной стороны, можно сесть, кабинетным путём, как делают большинство политических партий и умозрительно определить, кто, по какому округу, куда пойдёт. Не очень удобно, возможны конфликты, несовпадения интересов. А здесь - понятны правила игры. Учувствуешь в предварительном голосовании, набираешь максимальное количество голосов избирателей и тот, кто занимает 1 и 2 места, может рассчитывать на то, что «Единая Россия» выдвинет их на предстоящие выборы 10 сентября», - рассказал руководитель организационного комитета по проведению предварительного голосования Иван Новиков.

Регистрация избирателей продлится до 26-го мая, а отдать свой голос можно будет до 28-го числа включительно.