Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Штаб общественной поддержки ЕР консультирует желающих проголосовать

76 тысяч северян зарегистрировались на сайте PG.ER.RU - 6 тысяч из них уже сделали свой выбор

Предварительное голосование «Единой России» стартовало  вчера утром. Только за первый день проголосовали более шести тысяч северян. Среди них Фаина Степановна Королёва и Любовь Малодушева – серебряные добровольцы «Группы Милосердия» Ломоносовского округа. Старшему поколению особенно важно помочь разобраться в электронной процедуре голосования. В этом готовы помочь специалисты штаба общественной поддержки «Единой России». Вчера женщин в числе первых проконсультировали и наглядно показали, как зарегистрироваться в качестве избирателя, как пользоваться сайтом предварительного голосования. Сама процедура занимает всего несколько минут.  Здесь же у них была возможность познакомиться с видео-визитками кандидатов и проголосовать по своему округу. 

Фаина Степановна не пропустила ни одни выборы с 90-х годов. В этот раз она впервые голосует в электронном формате.

«Раньше же мы приходили на избирательный участок, брали бюллетень и голосовали, а в этом году уже вот видите как, даже непонятно для наших лет уже непонятно, такое голосование, но девочки объяснили, хорошо».

Основное преимущество электронного голосования – в его простоте и легкости. Уверенный пользователь интернета и электронных гаджетов может отдать свой голос за понравившегося кандидата дистанционно, не выходя из дома. Кроме того, по данным министерства связи и информационных технологий Архангельской области, по результатам на май 2023 года 81% жителей Поморья имеют учетную запись на портале «Госуслуг». 

Цифровую безопасность процедуры обсудили на заседании организационного комитета предварительного голосования. Верификация учетной записи избирателя проходит не один этап проверки. Технология блокчейн и авторизация через портал «Госуслуги»  гарантирует безопасность и легитимность голосования. Свой «голос» можно перепроверить с помощью идентификационного номера на сайте PG.ER.RU – там будет отображаться бюллетень избирателя с отмеченной галочкой. 

«С одной стороны, можно сесть, кабинетным путём, как делают большинство политических партий и умозрительно определить, кто, по какому округу, куда пойдёт. Не очень удобно, возможны конфликты, несовпадения интересов. А здесь - понятны правила игры. Учувствуешь в предварительном голосовании, набираешь максимальное количество голосов избирателей и тот, кто занимает 1 и 2 места, может рассчитывать на то, что «Единая Россия» выдвинет их на предстоящие выборы 10 сентября», - рассказал руководитель организационного комитета по проведению предварительного голосования Иван Новиков.

Регистрация избирателей продлится до 26-го мая, а отдать свой голос можно будет до 28-го числа включительно.

23 май 15:48 | : Политика

Главные новости


А искусство – вечно. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Турецкий прогон. России рано волноваться

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (245)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20