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В Архангельской области утверждены итоги предварительного голосования

Всего в предварительном голосовании по всей стране приняло участие 3 млн. человек из 38 выборных регионов. 

В 2021 году в предварительном голосовании по выборам в Госдуму эта цифра составляла 6 млн. 

Россия уже тогда стала мировым лидером по организации дистанционного электронного голосования и охвату избирателей. 

«Единая Россия» - первая и единственная партия, которой удалось успешно справиться с проведением масштабного дистанционного электронного голосования. Партия доказала перспективность и удобство проведения ДЭГ в будущем. 

Все электронные партийные системы подверглись хакерским атакам. Несмотря на множественные попытки взломать партийные сервера, атаки были отражены, работа сайта восстановлена, а все персональные данные голосующих и кандидатов сохранены. Особенно это коснулось территорий новых регионов. Проведение голосования в новых субъектах Российской Федерации – это главная особенность этого избирательного цикла. 

Общее количество зарегистрированных избирателей на сайте PG.ER.RU в  Архангельской области составило 95 213 человек. Из них проголосовало 81 692 человека. Что составило 9,5% от количества избирателей в Архангельской области. 

Как отметил губернатор Архангельской области, секретарь реготделения Александр Цыбульский, показатель по участию жителей региона в предварительном голосовании по сравнению с 2018 годом увеличился практически в 2 раза. Тогда процент проголосовавших от числа избирателей составил 5,8%.

«За 15 лет проведения предварительного голосования нам удалось достичь исторического максимума по уровню вовлеченности и интереса людей к внутрипартийным выборам. Мы третий  год проводим голосование в электронном формате и наглядно убедились в эффективности, жизнеспособности процедуры электронного голосования. Это отразилось и в количестве проголосовавших людей», - отметил председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования Иван Новиков.

Наиболее высокую явку в электронном голосовании, относительно количества избирателей показали следующие муниципальные образования: НАО (13,9%), Каргопольский округ (13,5%), Мирный (12,3%), Вельский район (11,2%), Архангельск (10,9%), Красноборский район (10,8), Верхнетоемский и Вилегодский округа по 10,7% и Шенкурский округ (10,1%).

«В ряде округов мы наблюдали беспрецедентную конкурентность, например, в Вельском, Верхнетоемском, Красноборском и других округах. Тем не менее, борьба проходила в партнерском режиме. За период самого голосования в оргкомитет не поступило ни одной официальной жалобы. Поэтому мы можем говорить о том, что в этом году предварительное голосование прошло в равных, честных, конкурентных условиях», - дополнил Иван Новиков.

«У партии есть возможность выдвинуть в облсобрание 24 кандидата по одномандатным округам и по 5 человек в каждую территориальную группу. Что касается административного центра, всего в городской Думе 30 мандатов. Партия может выдвинуть 15 кандидатов-одномандатников и по 3 человека на одну территориальную группу. Лидеры предварительного голосования и будут выдвинуты на выборы, только если кандидат сам не отзовет  свою кандидатуру письменным заявлением. 

Хочется отметить активную работу кандидатов в избирательных округах. Многие из них проводили мероприятия, встречи с жителями, участвовали в жизни округа, агитировали за себя - их работа сложилась в те голоса, которые они получили в итоге», - прокомментировал член оргкомитета, руководитель регионального исполкома партии Иван Воронцов.

Следующим этапом станет согласование утвержденных списков прошедших предварительное голосование на региональной конференции и Президиумом Генерального совета партии.

Председатель оргкомитета Иван Новиков поблагодарил участников предварительного голосования и жителей Архангельской области за поддержку кандидатов и проявленный интерес к внутрипартийному голосованию. 

 

31 май 14:01 | : Политика

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